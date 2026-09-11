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Путина жестко уничтожат те, на кого он рассчитывает: озвучено потрясающее заявление о капитуляции диктатора

Максимилиан Андронников считает, что критическое ослабление Кремля и растущее недовольство среди российских военных могут создать предпосылки для внутреннего выступления против режима

11 сентября 2026, 10:30
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Клименко Елена

Режим Владимира Путина может столкнуться с серьезным внутренним кризисом, если недовольство среди российских военных достигнет критического предела. В такой ситуации нельзя исключать попытки нового похода на Москву. Такое мнение в интервью "Апостроф TV" высказал Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь", представитель легиона "Свобода России", воюющий на стороне Украины.

Путина жестко уничтожат те, на кого он рассчитывает: озвучено потрясающее заявление о капитуляции диктатора

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

По его прогнозу, ключевым может стать момент, когда Путин существенно ослабнет, а российские военные начнут осознавать реальную цену войны и причины, по которым их отправили воевать против Украины. Именно внутри армии, считает Андронников, потенциально может сформироваться сила, способная выступить против Кремля.

"Несмотря на всю тяжесть положения, я настроен очень оптимистично. Нам нужно продержаться на один день дольше — и мы победим. Они сами себя сломают, а в нужный момент мы, легионеры и силы сопротивления, работающие в России, подтолкнем и поможем этой системе упасть", — отметил он.

На прямой вопрос ведущего Дмитрия Тузова, готов ли он к "маршу на Москву", Андронников ответил коротко:  

"В хоть какой момент".

В то же время "Цезарь" связывает интенсивность российских ударов по украинским городам не с уверенностью Кремля в своих силах, а, наоборот, с его неспособностью достичь желаемого результата на фронте.

"Я уже не первый год говорю: чем сильнее Путин бьет по гражданским, тем ближе крах его режима. Это истерика. Он не может пройти через линию защитников на фронте, поэтому пытается запугать и сломать нас ударами здесь", — отметил военный.

Портал "Комментарии" уже писал , что главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас предложила усилить борьбу с обходом санкций против России и расширить полномочия Европейской прокуратуры (EPPO). Идея предполагает, что ведомство сможет открывать дела против компаний и физических лиц, которые помогают Москве обходить европейские ограничения и таким образом косвенно поддерживают российскую войну против Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом дискуссий.



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