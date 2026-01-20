Путинский патриарх Гундяев назвал диктатора "православным вождем": сеть в шоке

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл сделал резонансное заявление, в котором публично охарактеризовал президента России Владимира Путина как "истинного православного лидера". По словам клирика, появление такого руководителя государства якобы не случайность, а настоящее "божественное чудо". Как сообщает 24 Канал, эти слова прозвучали во время иорданской проповеди патриарха. Почти сразу после обнародования цитаты она начала активно распространяться по сети и вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей.

Патриарх Кирилл, известный также под светским именем Владимир Гундяев, заявил, что современная Россия, мол, дожила до уникального исторического момента, когда его возглавляет не просто формально верующий человек, а руководитель, якобы исповедующий православие по внутреннему убеждению. Именно это он назвал доказательством "чуда, вымоленного святыми".

Впрочем, такие пафосные утверждения не нашли поддержки среди большого числа интернет-аудитории. В соцсетях высказывания патриарха быстро послужили поводом для иронии и острых комментариев. Некоторые пользователи откровенно высмеяли клирика, назвав его заявление абсурдным и сравнив его с "дешевым анекдотом". Особую волну сарказма вызвало удивительно замечание, когда бывший сотрудник спецслужб называет другого экс-КГБшника "православным вождем".

На фоне этого скандала привлекают внимание и другие резонансные инициативы и заявления представителей РПЦ. В частности, в церковных кругах раздаются идеи о введении дополнительного налога для бездетных мужчин после 40 лет, которых предлагают называть "трутнями". Кроме того, один из священников РПЦ ранее заявлял, что гибель российских военных на войне якобы связана с нецензурной лексикой.

