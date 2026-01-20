Путінський патріарх Гундяєв назвав диктатора "православним вождем": мережа в шоці

Очільник Російської православної церкви патріарх Кирило зробив резонансну заяву, у якій публічно охарактеризував президента Росії Володимира Путіна як "істинного православного лідера". За словами клірика, поява такого керівника держави нібито є не випадковістю, а справжнім "божественним дивом". Як повідомляє 24 Канал, ці слова пролунали під час йорданської проповіді патріарха. Майже одразу після оприлюднення цитати вона почала активно ширитися мережею та викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж.

Фото: з відкритих джерел

Патріарх Кирило, відомий також під світським ім’ям Володимир Гундяєв, заявив, що сучасна Росія, мовляв, дожила до унікального історичного моменту, коли її очолює не просто формально віруюча людина, а керівник, який нібито сповідує православ’я за внутрішнім переконанням. Саме це він назвав доказом "чуда, вимоленого святими".

Втім, такі пафосні твердження не знайшли підтримки серед значної частини інтернет-аудиторії. У соцмережах висловлювання патріарха швидко стали приводом для іронії та гострих коментарів. Деякі користувачі відверто висміяли клірика, назвавши його заяву абсурдною та порівнявши її з "дешевим анекдотом". Особливу хвилю сарказму викликало зауваження, що виглядає дивно, коли колишній співробітник спецслужб називає іншого екс-КДБшника "православним вождем".

На тлі цього скандалу увагу привертають і інші резонансні ініціативи та заяви представників РПЦ. Зокрема, у церковних колах лунають ідеї щодо запровадження додаткового податку для бездітних чоловіків після 40 років, яких пропонують називати "трутнями". Крім того, один зі священників РПЦ раніше заявляв, що загибель російських військових на війні нібито пов’язана з уживанням нецензурної лексики.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський звернув увагу на зміни в тактиці ударів Росії та наголосив, що про це важливо повідомляти міжнародним партнерам. Про це український лідер розповів у коментарі для ЗМІ, підкресливши, що військові отримали чітке доручення: терміново налагодити контакти з союзниками, зокрема зі Сполученими Штатами, і детально інформувати їх про нові підходи ворога у завданні ударів.