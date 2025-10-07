Путинский режим подкашивают изнутри: разведка раскрыла впечатляющие факты

Рубрики
Кравцев Сергей
В России очередной впечатляющий антирекорд – за первое полугодие 2025 суды вынесли более 200 приговоров по делам о государственной измене, шпионаже и тайном сотрудничестве с другими государствами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины в Telegram.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Согласно полученной информации разведки, за первое полугодие 2025 года российские суды вынесли 224 приговора по делам о государственной измене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранными государствами.
Известно, что подавляющее большинство осужденных проходят именно по статье о государственной измене.
В разведке подсчитали, что в среднем российские суды ежедневно выносили почти два приговора.
В результате более двухсот человек в РФ получили реальные сроки заключения согласно вышеупомянутым преступлениям.
Для сравнения: за весь 2023 год было осуждено 167 человек, а за первое полугодие 2024-го — 143 человека. С начала полномасштабной войны против Украины по этим статьям уже осуждены 774 человека.
Наблюдается также высокий уровень секретности по этим делам: с 2023 года российские суды скрывают имена около 60 % фигурантов, обозначая дела меткой "информация скрыта".
Разведчики прогнозируют, что к концу 2025 года количество осужденных за госизмену и шпионаж превысит 500 человек, а по делам о терроризме — около 1500.
Разведка сообщает также об изменении настроений среди коллаборационистов на временно оккупированных территориях.
