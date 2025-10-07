Путинский режим подкашивают изнутри: разведка раскрыла впечатляющие факты

В России очередной впечатляющий антирекорд – за первое полугодие 2025 суды вынесли более 200 приговоров по делам о государственной измене, шпионаже и тайном сотрудничестве с другими государствами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины в Telegram.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Согласно полученной информации разведки, за первое полугодие 2025 года российские суды вынесли 224 приговора по делам о государственной измене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранными государствами.

Известно, что подавляющее большинство осужденных проходят именно по статье о государственной измене.

В разведке подсчитали, что в среднем российские суды ежедневно выносили почти два приговора.

В результате более двухсот человек в РФ получили реальные сроки заключения согласно вышеупомянутым преступлениям.

"Это рекордный показатель за всю современную историю РФ", — отмечают в Службе внешней разведки.

Для сравнения: за весь 2023 год было осуждено 167 человек, а за первое полугодие 2024-го — 143 человека. С начала полномасштабной войны против Украины по этим статьям уже осуждены 774 человека.

Наблюдается также высокий уровень секретности по этим делам: с 2023 года российские суды скрывают имена около 60 % фигурантов, обозначая дела меткой "информация скрыта".

Разведчики прогнозируют, что к концу 2025 года количество осужденных за госизмену и шпионаж превысит 500 человек, а по делам о терроризме — около 1500.

Разведка сообщает также об изменении настроений среди коллаборационистов на временно оккупированных территориях.

"Все больше из них теряют доверие к российской власти из-за массовых репрессий, закрытости судебных процессов и невыполнения обещанных гарантий безопасности. Рост количества приговоров за "госизмену" внутри самой РФ лишь усиливает страх и недоверие даже среди тех, кто ранее сотрудничал с оккупационными структурами", — говорится в пресс-службе разведки.

Читайте также на портале "Комментарии" — авиация РФ на грани коллапса: разведка раскрыла шокирующие факты.



