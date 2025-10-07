Путінський режим підкошують зсередини: розвідка розкрила вражаючі факти

У Росії черговий вражаючий антирекорд – за перше півріччя 2025 року суди винесли понад 200 вироків у справах про державну зраду, шпигунство та таємне співробітництво з іншими державами. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України в Telegram.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Згідно з отриманою інформацією розвідки, за перше півріччя 2025 року російські суди винесли 224 вироки у справах про державну зраду, шпигунство та конфіденційну співпрацю з іноземними державами.

Відомо, що переважна більшість засуджених проходять саме за статтею про державну зраду.

У розвідці підрахували, що в середньому російські суди щодня виносили майже два вироки.

У результаті понад двісті осіб у РФ отримали реальні терміни ув'язнення згідно з вищезгаданими злочинами.

"Це рекордний показник за всю сучасну історію РФ", — наголошують у Службі зовнішньої розвідки.

Для порівняння: за весь 2023 рік було засуджено 167 осіб, а за перше півріччя 2024-го – 143 особи. З початку повномасштабної війни проти України за цими статтями вже засуджено 774 особи.

Спостерігається також високий рівень таємності у цих справах: з 2023 року російські суди приховують імена близько 60% фігурантів, позначаючи справи міткою "прихована інформація".

Розвідники прогнозують, що до кінця 2025 року кількість засуджених за держзраду і шпигунство перевищить 500 осіб, а у справах про тероризм — близько 1500.

Розвідка повідомляє також про зміну настроїв серед колабораціоністів на тимчасово окупованих територіях.

"Все більше з них втрачають довіру до російської влади через масові репресії, закритість судових процесів і невиконання обіцяних гарантій безпеки. Зростання кількості вироків за "держзміну" всередині самої РФ лише посилює страх і недовіру навіть серед тих, хто раніше співпрацював з окупаційними структурами", — йдеться в повідомленні.

