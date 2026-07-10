Путину большой привет: по какому важному объекту ударила Украина

В ночь на 10 июля была зафиксирована очередная атака на российский НПЗ. На этот раз под удар попал нефтеперерабатывающий завод Ильский в Краснодарском крае.

Удар по Ильскому НПЗ. Фото: из открытых источников

Ожидаемо официальные власти Краснодарского края не сообщали об ударе БпЛА и никоим образом не прокомментировали атаку на НПЗ. В то же время местные жители активно делятся кадрами пожара на объекте.

Следует отметить, что предприятие неоднократно подвергалось атакам беспилотников, из-за чего на его территории случались пожары и приостанавливалась работа. В последний раз Ильский НПЗ попал под удар буквально месяц назад.

Ильский НПЗ считается одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов Южного федерального округа. Производственная мощность НПЗ составляет 6,6 млн тонн нефти в год.

Завод перерабатывает углеводородное сырье и производит газовый бензин, прямогонный бензин, мазут, а также дизельное топливо.

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