Путіну великий привіт: по якому важливому об'єкту вдарила Україна

У ніч на 10 липня було зафіксовано чергову атаку на російський НПЗ. На цей раз під удар потрапив нафтопереробний завод Ільський у Краснодарському краї.

Удар по Ільському НПЗ. Фото: з відкритих джерел

Очікувана офіційна влада Краснодарського краю не повідомляла про удар БпЛА і жодним чином не прокоментувала атаку на НПЗ. Водночас, місцеві жителі активно діляться кадрами пожежі на об'єкті.

Слід зазначити, що підприємство неодноразово зазнавало атак безпілотників, через що на його території траплялися пожежі та призупинялася робота. Востаннє Ільський НПЗ потрапив під удар буквально місяць тому.

Ільський НПЗ вважається одним із ключових нафтопереробних заводів Південного федерального округу. Виробнича потужність НПЗ становить 6,6 млн. тонн нафти на рік.

Завод переробляє вуглеводневу сировину та виробляє газовий бензин, прямогонний бензин, мазут, а також дизельне паливо.

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