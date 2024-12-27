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Путину дали время на размышления до Нового года: какое жесткое условие ему поставили

Украинские дроны, возможно, будут спокойно летать по всей территории РФ

27 декабря 2024, 18:14 comments16772
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Ткачик Олеся

Казахстан, Азербайджан, Израиль, ОАЭ отменяют рейсы в Россию до тех пор, пока она не признает свою ответственность за сбитый самолет и не даст гарантий безопасности их самолетам над своей территорией.

Путину дали время на размышления до Нового года: какое жесткое условие ему поставили

Владимир Путин

Фактически, говорит российский оппозиционный журналист Иван Яковина, эти гарантии будут означать отказ РФ от применения ракетных средств ПВО против украинских беспилотников в зонах не закрытых для движения самолетов.

По его словам, Путину, фактически, говорят: "Вот есть у вас бесполетная зона над РФ по всему периметру украинской границы. Мы ее уважаем, мы туда не залетаем. Там стреляйте чем хотите по кому хотите: нам все равно. Но вы ОБЯЗАНЫ прекратить регулярную стрельбу ракетами ПВО над территорией, где вы сами же разрешили международные пассажирские перелеты. Иначе мы к вам летать не будем, и ваши самолеты к себе не пустим".

"Для Кремля это п*здецки жесткое условие. Если его выполнить, то практически вся территория РФ будет открыта для ударов украинских дронов. А если его не выполнить, то исчезнет и без того слабая авиационная связь с остальным миром", — говорит Яковина.

По его словам, судя по всему, на размышление Путину дали время примерно до Нового года. После этого будут прекращать авиасообщение с РФ, добавил Яковина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что уже никто даже не сомневается, что гражданский самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ППО по ошибке. Поняв, что вместо дрона ракетой попали по самолету, что самолет этот едва держится в воздухе, и что когда он разобьется, будет гигантский скандал, российские власти быстро решили его утопить в море – чтобы спрятать все следы стрельбы ПВО по самолету.




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Источник: https://www.facebook.com/yakovina.ivan/posts/pfbid0J7mV8cME3wKwZG2nxHKbwfHTdjeqRiP7PEmi7mzMxx3AmzGZV8H1xoFZDz2tCggHl
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