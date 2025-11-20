Путину доложили о возможности достичь бессмертия через 7 лет

Глава "Сбербанка" Герман Греф доложил российскому диктатору Владимиру Путину о прогнозе способности человечества достичь бессмертия через 6–7 лет. Греф сослался на идеи известного футуролога Рэймонда Курцвейла, а Путин согласился, что в будущем люди смогут жить до 150 лет.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время пленарного заседания конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", на котором присутствовал Путин, Греф обратился к китайскому писателю-фантасту Чэнь Цюфаню с вопросом о предсказаниях Курцвейла о достижении бессмертия через несколько лет. Цюфань не дал прямого ответа, однако заметил, что искусственный интеллект может увеличить продолжительность жизни.

После выступления китайского писателя слово взял 73-летний Путин, отреагировавший на вопрос о бессмертии. По его словам, "когда-то человек жил 20, 30, 35 лет, и это считалось нормальным", однако впоследствии средний возраст на планете начал увеличиваться и теперь в некоторых странах он достиг 80 лет. Дальше Путин сказал, что людям всегда будет мало жизни и денег.

"Наверное, мы можем дотянуть до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало. Как и денег. Всегда. На мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько жить. Главный вопрос в том, как жить, зачем и для чего. И на эти вопросы отвечают наши традиционные ценности", — сказал Путин.

Обращение Грефа по теме бессмертия прозвучало на фоне недавней встречи Путина и Си Цзиньпина, когда случайно включенный микрофон зафиксировал разговор двух диктаторов. Тогда китайский лидер сказал, что раньше люди редко жили до 70-ти, а теперь в этом возрасте они все еще дети. Путин ответил ему, что биотехнологии постоянно развиваются и "человеческие органы можно пересаживать постоянно". По его словам, благодаря этому можно "даже добиться бессмертия". На что Си сказал, что, по некоторым прогнозам, люди в этом веке смогут дожить до 150 лет.

Футуролог Реймонд Курцвейл в прошлом году заявил, что в начале 2030-х годов человечество может достичь "момента перелома старения", когда медицина станет способна компенсировать потерю биологического времени.

