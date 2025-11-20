Путіну доповіли про можливість досягнути безсмертя через 7 років

Голова "Сбербанку" Герман Греф доповів російському диктатору Володимиру Путіну про прогноз щодо здатності людства досягнути безсмертя через 6–7 років. Греф послався на ідеї відомого футуролога Реймонда Курцвейла, а Путін погодився, що в майбутньому люди зможуть жити до 150 років.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Під час пленарного засідання конференції "Подорож у світ штучного інтелекту", на якому був присутній Путін, Греф звернувся до китайського письменника-фантаста Чень Цюфаня з питанням щодо передбачень Курцвейла про досягнення безсмертя через кілька років. Цюфань не дав прямої відповіді, однак зауважив, що штучний інтелект може збільшити тривалість життя.

Після виступу китайського письменника слово взяв 73-річний Путін, який відреагував на питання про безсмертя. За його словами, "колись людина жила 20, 30, 35 років, і це вважалося нормальним", однак згодом середній вік на планеті почав збільшуватися і тепер у деяких країнах він досяг 80 років. Далі Путін сказав, що людям завжди буде мало життя та грошей.

"Напевно, ми можемо дотягнути до 150 років. Але, по-перше, завжди буде мало. Як і грошей. Завжди. На мій погляд, головне питання не в тому, скільки жити. Головне питання в тому, як жити, навіщо і для чого. І на ці питання відповідають наші традиційні цінності", — сказав Путін.

Звернення Грефа до теми безсмертя прозвучало на тлі нещодавньої зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна, коли випадково ввімкнений мікрофон зафіксував розмову двох диктаторів. Тоді китайський лідер сказав, що раніше люди рідко жили до 70, а тепер у цьому віці вони все ще діти. Путін відповів йому, що біотехнології постійно розвиваються і "людські органи можна пересаджувати постійно". За його словами, завдяки цьому можна "навіть досягти безсмертя". На що Сі сказав, що за деякими прогнозами люди в цьому столітті зможуть дожити до 150 років.

Футуролог Реймонд Курцвейл минулого року заявив, що на початку 2030-х років людство може досягнути "моменту перелому старіння", коли медицина стане здатною компенсувати втрату біологічного часу.

