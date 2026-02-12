США активно работают над тем, чтобы убедить Индию отказаться от закупок нефти у России, страны-агрессора. Об этом в интервью Главред рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний. Он пояснил, что американская администрация уже начала усиленное давление на танкерный флот, ранее обслуживавший одновременно Россию, Венесуэлу и Иран. Кроме того, Соединенные Штаты получили доступ к венесуэльской нефти и стремятся обеспечить ее стабильный сбыт, чтобы американские компании могли инвестировать в эту отрасль.

Фото: из открытых источников

"О нефти в решимости США сомнений нет. Индию они дожмут, у них достаточно рычагов влияния. Это принципиально отличает ситуацию от Китая, который, наоборот, имеет возможность давить на США", — подчеркнул Загородний.

Он также отметил, что остается открытым вопрос, на каких условиях Нью-Дели сможет полностью прекратить закупки российской нефти.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы согласился сократить закупки российской нефти, планируя вместо этого значительно увеличить поставки из США и Венесуэлы. Такие договоренности имеют стратегическое значение для американской энергетической политики и глобального рынка нефти.

В то же время эксперт подчеркнул, что усиление давления на Нью-Дели может повлечь за собой дополнительные дипломатические сложности для Москвы. Россия обязана учесть, что любые резкие шаги в отношениях с Индией на фоне обострения глобальной ситуации могут осложнить дела конкретно тогда, когда стабильность на интернациональной арене очень принципиальна.

