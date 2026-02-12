США активно працюють над тим, щоб переконати Індію відмовитися від закупівель нафти у Росії, країни-агресорки. Про це в інтерв’ю виданню Главред розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній. Він пояснив, що американська адміністрація вже розпочала посилений тиск на танкерний флот, який раніше обслуговував одночасно Росію, Венесуелу та Іран. Крім того, Сполучені Штати отримали доступ до венесуельської нафти та прагнуть забезпечити її стабільний збут, щоб американські компанії могли інвестувати у цю галузь.

Фото: з відкритих джерел

"Щодо нафти, у рішучості США сумнівів немає. Індію вони дотиснуть, у них достатньо важелів впливу. Це принципово відрізняє ситуацію від Китаю, який, навпаки, має можливість тиснути на США", – підкреслив Загородній.

Він також зазначив, що наразі залишається відкритим питання, на яких умовах Нью-Делі зможе повністю припинити закупівлі російської нафти.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито погодився скоротити закупівлі російської нафти, плануючи замість цього значно збільшити постачання зі США та Венесуели. Такі домовленості мають стратегічне значення для американської енергетичної політики та глобального ринку нафти.

Водночас експерт наголосив, що посилення тиску на Нью-Делі може спричинити додаткові дипломатичні складнощі для Москви. Росія змушена враховувати, що будь-які різкі кроки у відносинах із Індією на фоні загострення глобальної ситуації можуть ускладнити відносини саме тоді, коли стабільність на міжнародній арені надзвичайно важлива.

