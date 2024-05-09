Путину на параде в Москве два российских офицера не отдали честь

Во время мероприятия по "дню победы" в Москве на 9 мая два офицера ВДВ и МЧС не стали отдавать честь российскому диктатору Владимиру Путину при личной встрече. В противоположность стоящим в строю другим офицерам они лишь пожали руку Путину.



Путину на параде в Москве офицеры РФ не отдали честь. Фото из открытых источников

В социальных сетях распространилось видео с парада в Москве, где два российских офицера не отдали честь российскому диктатору Владимиру Путину.

Впоследствии стало известно, что первым Путину не отдал честь начальника Рязанского училища ВДВ полковник Сергей Молочников. Российский офицер участвовал в российской военной агрессии на Северном Кавказе, являлся командиром 104-го гвардейского десантно-штурмового полка, а ранее возглавлял учебный центр ВДВ в Омске и кафедру тактики Рязанского училища ВДВ.

Вторым российским офицером, кто не отдал честь Путину на параде в Москве, оказался находящийся в должности начальника академии МЧС генерал-лейтенант Виктор Панченков. Ранее Панченков возглавлял штаб танкового полка 34-й мотострелковой дивизии в Свердловской области.

Впоследствии Панченков объяснил российским СМИ, почему не отдал честь Путину.

"Согласно строевому уставу, в строю рука к головному убору не прикладывается. Военное приветствие выполняется только вне строя", — сказал Панченков таким образом указав, что другие офицеры, отдавшие честь Путину, нарушили устав.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские танкисты "поздравили" Путина на 9 мая.

Также "Комментарии" писали о том, что сказал российский диктатор Владимир Путин во время своей речи на параде в Москве.



