"Путину не могут сказать "нет": РФ все-таки может напасть на Европу

Страна-агрессор РФ может начать военное наступление в Сувалкском коридоре. Решение о том, начинать ли эту военную операцию будет зависеть только от политического решения в Кремле. Когда диктатор РФ Владимир Путин примет решение это сделать, то оно не будет зависеть ни от того, какова ситуация фронте в Украине, ни от других причин.

Сувалкский коридор (фото из открытых источников)

Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов, отвечая на вопросы Главреда .

Историк напоминает, что в 2021 году существовало немало мнений о том, что нападение России на Украину невозможно, потому что численность группировки, которая стояла у украинских границ, не позволяла решать такую военную задачу.

"Однако Путин принял политическое решение и генералы сказали "да". Российские войска начали наступление, после чего стало ясно, что у них плохая логистика, недостаточно войск и еще куча нерешенных вопросов", – продолжил Жирохов.

Он продолжил, что поступки россиян в военную логику не вкладываются. Если Путин примет решение о наступлении на Харьков, например, двумя дивизиями или силами 110-тысячной группировки, его приказ будет выполнен. Ведь в России нет генералов, которые могли бы говорить Путину "нет".

"Я не согласен с мнениями о том, что вероятность наступления России будет определяться наличием многочисленной группировки для проведения определенных боевых действий. Аргументы относительно того, что для наступления на Сумы, например, нужно 500 тысяч военных, нецелесообразны. За два года мы уже увидели. , что у россиян это так не работает. Россияне не будут собирать какие-либо группировки. Например, есть у них несколько бригад, их возьмут, перебросят за два дня самолетами в зону боевых действий, и отправят в наступление", — завершил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ветеран АТО назвал критически важный город, который хотят захватить россияне