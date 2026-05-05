Путину об этом точно не скажут: во сколько России может обойтись восстановление НПЗ в Туапсе
Путину об этом точно не скажут: во сколько России может обойтись восстановление НПЗ в Туапсе

Потери растут, добыча падает: атаки Украины превращаются в «кинетические санкции» против нефтяной империи РФ

5 мая 2026, 13:05
Кравцев Сергей

Восстановление нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Туапсе после серии украинских ударов может обойтись России в колоссальные 5 млрд долларов. Об этом заявил эксперт Киевской школы экономики Борис Додонов в комментарии The Washington Post.

Взрывы в Туапсе. Фото: из открытых источников

По его оценкам, атаки на нефтяную инфраструктуру в конце марта — начале апреля уже нанесли ощутимый удар по экономике РФ. Только временная остановка портов привела к потерям примерно в 2,2 млрд долларов из-за недополученной прибыли от экспорта.

При этом парадоксально, что нефтяные доходы Москвы одновременно выросли. На фоне обострения на Ближнем Востоке и проблем с поставками через Ормузский пролив выручка от экспорта нефти в марте достигла около 19 млрд долларов против 9,8 млрд в феврале. Однако даже этот скачок не перекрывает ущерб от ударов. Додонов называет такие атаки "украинскими кинетическими санкциями", подчеркивая их прямое влияние на доходы Кремля.

Дополнительное давление усиливается и внутри отрасли. Как отмечает аналитик Гарвардского университета Крейг Кеннеди, российские компании уже были вынуждены сократить добычу в апреле на 300–400 тысяч баррелей в сутки. Причина – повреждения хранилищ, портов и трубопроводной инфраструктуры.

Эксперт также предупреждает: чтобы выполнить бюджетные планы на 2026 год без урезаний, России потребуется средняя цена нефти на уровне около 115 долларов за баррель – показатель, который выглядит все менее достижимым на фоне растущих рисков.

Таким образом, удары по нефтяному сектору начинают давать системный эффект: даже при высоких ценах на сырье Россия теряет доходы, снижает добычу и сталкивается с многомиллиардными затратами на восстановление критической инфраструктуры.

Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2026/05/04/russia-ukraine-strikes-oil-disaster/
