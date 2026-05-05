Путіну про це точно не скажуть: скільки Росії може обійтися відновлення НПЗ у Туапсе
НОВИНИ

Путіну про це точно не скажуть: скільки Росії може обійтися відновлення НПЗ у Туапсе

Втрати зростають, видобуток падає: атаки України перетворюються на «кінетичні санкції» проти нафтової імперії РФ

5 травня 2026, 13:05
Кравцев Сергей

Відновлення нафтопереробного заводу "Роснефти" у Туапсе після серії українських ударів може коштувати Росії колосальні 5 млрд доларів. Про це заявив експерт Київської школи економіки Борис Додонов у коментарі The Washington Post.

Вибухи у Туапсе. Фото: із відкритих джерел

За його оцінками, атаки на нафтову інфраструктуру наприкінці березня — на початку квітня вже завдали відчутного удару по економіці РФ. Тільки тимчасова зупинка портів призвела до втрат приблизно 2,2 млрд доларів через недоотриманий прибуток від експорту.

При цьому парадоксально, що нафтові прибутки Москви одночасно зросли. На тлі загострення на Близькому Сході та проблем з поставками через Ормузьку протоку виторг від експорту нафти в березні досяг близько 19 млрд доларів проти 9,8 млрд у лютому. Однак навіть цей стрибок не перекриває збитків від ударів. Додонов називає такі атаки "українськими кінетичними санкціями", наголошуючи на їхньому прямому впливі на доходи Кремля.

Додатковий тиск посилюється усередині галузі. Як зазначає аналітик Гарвардського університету Крейг Кеннеді, російські компанії вже змушені були скоротити видобуток у квітні на 300-400 тисяч барелів на добу. Причина – пошкодження сховищ, портів та трубопровідної інфраструктури.

Експерт також попереджає: щоб виконати бюджетні плани на 2026 рік без урізань, Росії буде потрібна середня ціна нафти на рівні близько 115 доларів за барель – показник, який виглядає все менш досяжним на тлі ризиків, що ростуть.

Таким чином, удари по нафтовому сектору починають давати системний ефект: навіть за високих цін на сировину Росія втрачає доходи, знижує видобуток і стикається з багатомільярдними витратами на відновлення критичної інфраструктури.

Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/2026/05/04/russia-ukraine-strikes-oil-disaster/
