Путину передали послание от Президента Украины: в Москве прокомментировали новое обращение Киева

Главе Кремля Владимиру Путину официально доложили о направлении "открытого письма" от Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом российским журналистам сообщили в высшем политическом руководстве Российской Федерации.

Владимир Путин

В то же время в Москве пожаловались на значительные трудности в коммуникации между двумя воюющими государствами, мешающими привычному дипломатическому процессу.

"Руководителю государства уже доложили о наличии этого "открытого письма" от Зеленского, – отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, – однако стоит заметить, что сейчас у России вообще нет никаких официальных каналов общения с украинской стороной".

Именно отсутствием дипломатических представительств и прямых контактов пресс-секретарь российского диктатора объяснил тот факт, что послание лидера Украины приобрело публичный или специфический формат передачи.

Пока российская сторона не разглашает реакцию Путина на обращение Владимира Зеленского, а также воздерживается от комментариев относительно того, готовит ли Москва официальный ответ на это письмо.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ответе на вопросы журналиста Павла Зарубина, Песков также прокомментировал предложение Зеленского по организации двусторонних переговоров между Украиной и Россией. Представитель Кремля фактически отверг идею прямой встречи в предложенном формате и заявил, что в случае заинтересованности украинский президент якобы может приехать в Москву.