Путіну передали послання від Президента України: у Москві прокоментували нове звернення Києва

Очільнику Кремля Володимиру Путіну офіційно доповіли про направлення "відкритого листа" від Президента України Володимира Зеленського. Про це російським журналістам повідомили у вищому політичному керівництві Російської Федерації.

Володимир Путін

Водночас у Москві поскаржилися на значні труднощі в комунікації між двома воюючими державами, які заважають звичному дипломатичному процесу.

"Керівнику держави вже доповіли про наявність цього "відкритого листа" від Зеленського, — зазначив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, — однак варто зауважити, що наразі у Росії взагалі немає жодних офіційних каналів спілкування з українською стороною".

Саме відсутністю дипломатичних представництв та прямих контактів прессекретар російського диктатора пояснив той факт, що послання лідера України набуло публічного чи специфічного формату передачі.

Наразі російська сторона не розголошує реакцію Путіна на звернення Володимира Зеленського, а також утримується від коментарів щодо того, чи готує Москва офіційну відповідь на цей лист.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відповідаючи на запитання журналіста Павла Зарубіна, Пєсков також прокоментував пропозицію Зеленського щодо організації двосторонніх переговорів між Україною та Росією. Представник Кремля фактично відкинув ідею прямої зустрічі у запропонованому форматі та заявив, що у разі зацікавленості український президент нібито може приїхати до Москви.