Путіну передали послання від Президента України: у Москві прокоментували нове звернення Києва

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Недилько Ксения
Очільнику Кремля Володимиру Путіну офіційно доповіли про направлення "відкритого листа" від Президента України Володимира Зеленського. Про це російським журналістам повідомили у вищому політичному керівництві Російської Федерації.
Володимир Путін
Водночас у Москві поскаржилися на значні труднощі в комунікації між двома воюючими державами, які заважають звичному дипломатичному процесу.
Саме відсутністю дипломатичних представництв та прямих контактів прессекретар російського диктатора пояснив той факт, що послання лідера України набуло публічного чи специфічного формату передачі.
Наразі російська сторона не розголошує реакцію Путіна на звернення Володимира Зеленського, а також утримується від коментарів щодо того, чи готує Москва офіційну відповідь на цей лист.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відповідаючи на запитання журналіста Павла Зарубіна, Пєсков також прокоментував пропозицію Зеленського щодо організації двосторонніх переговорів між Україною та Росією. Представник Кремля фактично відкинув ідею прямої зустрічі у запропонованому форматі та заявив, що у разі зацікавленості український президент нібито може приїхати до Москви.