Ночью на 27 декабря депутаты "парламента" Абхазии, это оккупированный РФ грузинский регион, на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче в собственность РФ здания государственной дачи, которое построено еще в советское время недалеко от Пицунды.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает грузинское агентство Interpressnews.

Намерения местных парламентариев преподнести такой подарок Владимиру Путину поднял сопротивление сил оппозиции, которая во вторник, 26 декабря, вышла на протестную акцию под здание парламента. Чтобы представители оппозиции не помешали голосованию, его провели ночью.

В "парламенте" оккупированной Абхазии есть 35 депутатов, 25 из парламентариев, присутствовавших на заседании из 28 избранников, проголосовали за такое решение.

Оппозиционные силы называют решение о передаче РФ дачи в Пицунде – "позорным", однако президент Абхазии Аслан Бжания уже подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Абхазии и РФ.

Государственная дача в Пицунде была построена в 1950-60-х годах по решению коммунистического правителя СССР Никиты Хрущева и имеет территорию близко 180 га . В соглашении, за которое проголосовали оккупационные власти Абхазии, предусмотрено безвозмездное пользование имущественным комплексом властями РФ.

До этого хозяин Кремля заявил, чтобы объект должен использоваться как полноценная резиденция президента Российской Федерации.

По словам посла России в Абхазии Михаила Шургалина, передаются в собственность только здания, ремонт и содержание которых будет производить ФСО, а территория предоставляется в аренду на 49 лет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какое указание дал Путин после уничтожения "Новочеркасска".