Путину построили «двойников» кабинета: почему Кремль спрятал диктатора даже от камер

Кремль создал многоуровневую систему секретности вокруг Владимира Путина, которая позволяет скрывать не только его реальные перемещения, но и место проведения официальных встреч. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на журналистские расследования, спутниковые снимки и источники.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Одним из главных элементов этой системы стали практически идентичные кабинеты президента в разных резиденциях. Благодаря этому Кремль может публиковать записи встреч, не сообщая, где именно находится Путин.

Журналистам приходится искать мельчайшие различия в интерьерах – от дверных ручек до стыков на стенах. Иногда определить время записи помогают даже растения в кабинете. В России для заранее снятых мероприятий существует специальное слово — "консервы": встреча может состояться за дни или недели до ее публикации.

Еще более загадочным элементом считается президентский поезд. По данным расследований и утечек документов, состав внешне напоминает обычный пассажирский поезд, однако оборудован броней, специальной связью, президентским кабинетом, тренажерным залом и спа-зоной.

Для него рядом с несколькими загородными резиденциями Путина построили отдельные железнодорожные ветки и закрытые станции. В частности, спутниковые снимки возле резиденции на Валдае позволили обнаружить станцию с вертолетной площадкой, которой нет на обычных железнодорожных картах.

Бывший сотрудник Федеральной службы охраны РФ утверждал, что Путин предпочитает поезд именно потому, что его перемещения сложнее отслеживать.

По оценке NYT, нынешняя система секретности особенно усилилась после пандемии COVID-19, а затем – после начала полномасштабной войны против Украины. После того как украинские беспилотники начали наносить удары в глубине России, меры безопасности стали еще жестче.

В Москве также распространяются сведения о возможном использовании ложных президентских кортежей, которые должны запутывать тех, кто пытается определить настоящий маршрут российского лидера.

Журналист-расследователь Михаил Рубин считает, что речь идет уже не только о безопасности. По его словам, публичный образ Путина во многом искусственно создается Кремлем.

В итоге президент России оказался окружен системой, в которой даже место его появления на экране может не означать, что именно там он находится на самом деле.

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