Путіну збудували «двійників» кабінету: чому Кремль сховав диктатора навіть від камер

Кремль створив багаторівневу систему таємності навколо Володимира Путіна, яка дозволяє приховувати не лише його реальні переміщення, а й місце проведення офіційних зустрічей. Про це пише The New York Times з посиланням на журналістські розслідування, супутникові знімки та джерела.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Одним із головних елементів цієї системи стали практично ідентичні кабінети президента у різних резиденціях. Завдяки цьому Кремль може публікувати записи зустрічей, не повідомляючи, де саме знаходиться Путін.

Журналістам доводиться шукати найдрібніші відмінності в інтер'єрах – від ручок до дверей до стиків на стінах. Іноді визначити час запису допомагають навіть рослини у кабінеті. У Росії її для заздалегідь знятих заходів існує спеціальне слово — "консерви": зустріч може відбутися дні чи тижня до її публікації.

Ще загадковим елементом вважається президентський поїзд. За даними розслідувань та витоків документів, потяг зовні нагадує звичайний пасажирський поїзд, проте обладнаний бронею, спеціальним зв'язком, президентським кабінетом, тренажерним залом та спа-зоною.

Для нього поряд з кількома заміськими резиденціями Путіна збудували окремі залізничні гілки та закриті станції. Зокрема, супутникові знімки біля резиденції на Валдаї дозволили виявити станцію з вертолітним майданчиком, якого немає на звичайних залізничних картах.

Колишній співробітник Федеральної служби охорони РФ стверджував, що Путін віддає перевагу поїзду саме тому, що його переміщення складніше відстежувати.

За оцінкою NYT, нинішня система таємності особливо посилилася після пандемії COVID-19, а потім після початку повномасштабної війни проти України. Після того, як українські безпілотники почали завдавати ударів у глибині Росії, заходи безпеки стали ще жорсткішими.

У Москві також поширюються відомості про можливе використання неправдивих президентських кортежів, які мають заплутувати тих, хто намагається визначити справжній маршрут російського лідера.

Журналіст-розслідувач Михайло Рубін вважає, що йдеться вже не лише про безпеку. За його словами, публічний образ Путіна багато в чому штучно створюється Кремлем.

У результаті президент Росії був оточений системою, в якій навіть місце його появи на екрані може не означати, що саме там він насправді.

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