Путину поступают тревожные сигналы: остановит ли Кремль войну на фоне падения рейтингов

Российский диктатор Владимир Путин не намерен сворачивать войну против Украины, несмотря на рост внутреннего недовольства и ухудшение настроений в российском обществе. Об этом пишет Financial Times, анализируя последние политические тенденции внутри России.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации издания, Кремль продолжает делать ставку на достижение своих максималистских целей в войне, отказываясь от каких-либо компромиссов. Даже предложения по прекращению огня не меняют позиции российского руководства.

Политолог Андрей Колесников считает, что постоянные заявления Путина о якобы успешном ходе войны все меньше убеждают россиян и больше похожи на попытку убедить самого себя. По его мнению, нежелание Кремля идти на уступки свидетельствует о том, что российский лидер руководствуется не прагматизмом, а оскорблением и желанием во что бы то ни стало довести войну до конца.

В то же время, социологические данные демонстрируют смену общественных настроений. По последнему опросу, уровень доверия к Путину снизился до 69% — это самый низкий показатель с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Эксперты отмечают, что россияне все острее ощущают последствия войны. Речь идет не только об усталости, но и о накоплении раздражения из-за перебоев с интернетом, дефицита горючего, атаки на стратегическую инфраструктуру и других внутренних проблем.

На этом фоне Кремль неожиданно решил еще теснее увязать Путина с партией "Единая Россия", впервые за почти два десятилетия официально назвавшей себя "партией президента".

По мнению обозревателей, такой шаг свидетельствует о растущей политической изоляции российского лидера. Аналитики предполагают, что персонализация власти означает: Кремль все меньше полагается на институты и все больше – исключительно на образ Путина.

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