Путіну поступають тривожні сигнали: чи зупинить Кремль війну на фоні падіння рейтингів

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру згортати війну проти України, навіть попри зростання внутрішнього невдоволення та погіршення настроїв у російському суспільстві. Про це пише Financial Times, аналізуючи останні політичні тенденції всередині Росії.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, Кремль продовжує робити ставку на досягнення своїх максималістських цілей у війні, відмовляючись від будь-яких компромісів. Навіть пропозиції щодо припинення вогню не змінюють позиції російського керівництва.

Політолог Андрій Колесников вважає, що постійні заяви Путіна про нібито успішний перебіг війни дедалі менше переконують росіян і більше схожі на спробу переконати самого себе. На його думку, небажання Кремля йти на поступки свідчить про те, що російський лідер керується не прагматизмом, а образою та бажанням будь-що довести війну до кінця.

Водночас соціологічні дані демонструють зміну громадських настроїв. За останнім опитуванням, рівень довіри до Путіна знизився до 69% — це найнижчий показник із початку повномасштабної війни у 2022 році.

Експерти зазначають, що росіяни дедалі гостріше відчувають наслідки війни. Йдеться не лише про втому, а й про накопичення роздратування через перебої з інтернетом, дефіцит пального, атаки на стратегічну інфраструктуру та інші внутрішні проблеми.

На цьому тлі Кремль несподівано вирішив ще тісніше пов'язати Путіна з партією "Єдина Росія", яка вперше за майже два десятиліття офіційно назвала себе "партією президента".

На думку оглядачів, такий крок свідчить про дедалі більшу політичну ізоляцію російського лідера. Аналітики припускають, що персоналізація влади означає: Кремль дедалі менше покладається на інститути й усе більше – виключно на образ Путіна.

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