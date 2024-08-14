Доктор физико-математических наук, профессор Пермского государственного университета Анатолий Волынцев предложил российскому диктатору Владимиру Путину нанести ядерные удары по западным областям Украины, чтобы отрезать от помощи Европы и США.

Путина призвали нанести ядерный удар по Украине. Фото из открытых источников

"Я предлагаю бить по Бескидскому тоннелю, по мостам, которые связывают Украину и Запад, по дунайской инфраструктуре и тому подобное", — сказал Анатолий Волынцев.

Необходимость таких действий физик объяснил "расширением целей СВО". По его словам, ранее РФ "защищала население Донбасса", но затем "Запад начал помогать Украине", из-за чего "боевые действия перешли в другую фазу".

"Это далеко не безоружный враг. Это хитрый, умелый, хорошо вооруженный враг. Запад вложил оружие в руки украинского и во многом этнического российского населения", — добавил российский ученый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" сообщил, что захваченные в плен российские военные выразили желание воевать на стороне Украины в российских добровольческих группировках. По его словам, российские добровольцы должны пройти проверки, чтобы попасть в ряды украинских сил.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что не секрет, что для Кремля украинцы не являются приоритетом, а потому гуманитарная помощь на временно оккупированных территориях имеет функцию шантажа и подкупа лояльности населения. В то же время, потребности этнических россиян имеют большую приоритетность, поскольку в Кремле прекрасно понимают, что оккупированные территории – не Россия. Следовательно, отметили в Центре сопротивления, все гуманитарные грузы были перенаправлены на Курщину. Соответствующее решение Кремль объясняет якобы инициативой населения оккупированных территорий, а местным жителям отказывают в выдаче помощи. Зато их кормят обещаниями.

