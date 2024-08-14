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Путину предложили "ядерный рецепт", как отрезать Украину от Европы

Уральский физик предложил российскому диктатору ядерными ударами отрезать Украину от Европы

14 августа 2024, 23:55
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Марьян Ощановский

Доктор физико-математических наук, профессор Пермского государственного университета Анатолий Волынцев предложил российскому диктатору Владимиру Путину нанести ядерные удары по западным областям Украины, чтобы отрезать от помощи Европы и США.

Путину предложили "ядерный рецепт", как отрезать Украину от Европы

Путина призвали нанести ядерный удар по Украине. Фото из открытых источников

"Я предлагаю бить по Бескидскому тоннелю, по мостам, которые связывают Украину и Запад, по дунайской инфраструктуре и тому подобное", — сказал Анатолий Волынцев.

Необходимость таких действий физик объяснил "расширением целей СВО". По его словам, ранее РФ "защищала население Донбасса", но затем "Запад начал помогать Украине", из-за чего "боевые действия перешли в другую фазу".

"Это далеко не безоружный враг. Это хитрый, умелый, хорошо вооруженный враг. Запад вложил оружие в руки украинского и во многом этнического российского населения", — добавил российский ученый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" сообщил, что захваченные в плен российские военные выразили желание воевать на стороне Украины в российских добровольческих группировках. По его словам, российские добровольцы должны пройти проверки, чтобы попасть в ряды украинских сил.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что не секрет, что для Кремля украинцы не являются приоритетом, а потому гуманитарная помощь на временно оккупированных территориях имеет функцию шантажа и подкупа лояльности населения. В то же время, потребности этнических россиян имеют большую приоритетность, поскольку в Кремле прекрасно понимают, что оккупированные территории – не Россия. Следовательно, отметили в Центре сопротивления, все гуманитарные грузы были перенаправлены на Курщину. Соответствующее решение Кремль объясняет якобы инициативой населения оккупированных территорий, а местным жителям отказывают в выдаче помощи. Зато их кормят обещаниями.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/24796
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