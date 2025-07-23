logo

BTC/USD

118722

ETH/USD

3715.64

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путину придется прекратить войну: стало известно о неизбежной катастрофе для РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Путину придется прекратить войну: стало известно о неизбежной катастрофе для РФ

Россия оказалась в серьезном экономическом кризисе и вряд ли сможет получить кредит от Китая.

23 июля 2025, 07:35 comments2195
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В России растет беспокойство по поводу внутренней нестабильности, вызванной ухудшением экономического состояния населения на фоне длительных военных расходов. Кремль осознает риски, связанные с социальным недовольством, и при определенных условиях может даже согласиться на требования Дональда Трампа по прекращению войны.

Путину придется прекратить войну: стало известно о неизбежной катастрофе для РФ

Фото: из открытых источников

Как отмечает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев в комментарии для 24 Канала, нынешняя экономическая модель России держится на заемных средствах и неконтролируемой эмиссии денег. Российские власти фактически "печатают" деньги для покрытия расходов на армию и государственный аппарат. Такая политика лишь усугубляет финансовый кризис. Благосостояние населения постоянно снижается, хотя власти пока не меняют курс.

По словам Ширяева, ситуация может ухудшиться настолько, что рядовые граждане окажутся на грани выживания. Но готов ли Кремль идти на полное истощение экономики ради продолжения войны — вопрос открытый. Рост критики и запросов на изменения становится все более заметным.

Чтобы сдержать недовольство, российские власти усугубляют репрессии. Людей могут арестовать даже за просмотр "экстремистских" материалов в интернете. В то же время, как отмечает Иван Усс, эксперт Национального института стратегических исследований, Россия уже находится в глубоком экономическом кризисе, а кредитная помощь со стороны Китая выглядит маловероятной. Альтернативой могут стать рискованные шаги, например, изъятие средств граждан или отмена пенсий, что может привести к массовому возмущению.

Помощи от других союзников России тоже ожидать не стоит. Те же, кто публично озвучивает неудобные для власти тезисы, включая военкоров, постепенно оказываются под давлением и цензурой.

Как уже писал портал "Комментарии", в политических кругах России, ведущей агрессивную войну против Украины, все чаще обсуждается идея убедить диктатора Владимира Путина согласиться на условия перемирия, которые может предложить бывший президент США Дональд Трамп. Цель – не обязательно полностью завершить войну, но по крайней мере приостановить ее в удобном для Кремля формате.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/rosiyi-brakuye-finansovih-resursiv-viynu-putin-tisne-rosiyan_n2875942
Теги:

Новости

Все новости