В России растет беспокойство по поводу внутренней нестабильности, вызванной ухудшением экономического состояния населения на фоне длительных военных расходов. Кремль осознает риски, связанные с социальным недовольством, и при определенных условиях может даже согласиться на требования Дональда Трампа по прекращению войны.

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Как отмечает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев в комментарии для 24 Канала, нынешняя экономическая модель России держится на заемных средствах и неконтролируемой эмиссии денег. Российские власти фактически "печатают" деньги для покрытия расходов на армию и государственный аппарат. Такая политика лишь усугубляет финансовый кризис. Благосостояние населения постоянно снижается, хотя власти пока не меняют курс.

По словам Ширяева, ситуация может ухудшиться настолько, что рядовые граждане окажутся на грани выживания. Но готов ли Кремль идти на полное истощение экономики ради продолжения войны — вопрос открытый. Рост критики и запросов на изменения становится все более заметным.

Чтобы сдержать недовольство, российские власти усугубляют репрессии. Людей могут арестовать даже за просмотр "экстремистских" материалов в интернете. В то же время, как отмечает Иван Усс, эксперт Национального института стратегических исследований, Россия уже находится в глубоком экономическом кризисе, а кредитная помощь со стороны Китая выглядит маловероятной. Альтернативой могут стать рискованные шаги, например, изъятие средств граждан или отмена пенсий, что может привести к массовому возмущению.

Помощи от других союзников России тоже ожидать не стоит. Те же, кто публично озвучивает неудобные для власти тезисы, включая военкоров, постепенно оказываются под давлением и цензурой.

Как уже писал портал "Комментарии", в политических кругах России, ведущей агрессивную войну против Украины, все чаще обсуждается идея убедить диктатора Владимира Путина согласиться на условия перемирия, которые может предложить бывший президент США Дональд Трамп. Цель – не обязательно полностью завершить войну, но по крайней мере приостановить ее в удобном для Кремля формате.