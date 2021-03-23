Путину сделали прививку от коронавируса: подробности

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Вечканова Елена
Третья волна
коронавирусной болезни, что накрывает не только Украину, но и весь мир,
наконец-то обеспокоила и высшее правительство России. Так, 23 марта стало
известно, что прививку против COVID-19 сделал и глава
РФ Владимир Путин. Информацию о состоянии российского президента сообщили в
издании "РИА Новости".
Путин вакцинировался против коронавируса. Фото из открытых источников
По словам
пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, никаких побочных эффектов после
вакцинации у Путина не наблюдается, самочувствие хорошее. Кроме прочего, как
сообщил Песков, президент России не будет брать перерывов в работе, а завтра же
продолжит выполнение стандартных обязанностей.
При этом
вакцинация Путина проходила под ореолом секретности. Владимир Путин отказался
от публичных прививок "на камеру", что в Кремле прокомментировали личными предпочтениями
политика. Якобы он и без того достаточно много сделал для популяризации
вакцинации в стране. Также Песков пошутил, что факту прививания президента
придется "поверить на слово".
Также не
раскрывается и название препарата, который вводили Путину. Единственная
доступная информация — вакцина якобы российского производства. Как объяснил
Дмитрий Песков, в Кремле не собираются уточнять, ведь якобы все изготовленные в России препараты являются "абсолютно надежными".
Как известно, ученые
РФ на данный момент презентовали уже три вакцины против коронавируса: "ЭпиВакКорона",
"Ковивак" и уже скандально известная "Спутник V". К слову, именно последней делается больше всего прививок на территории
России. Этот же препарат продают и другим странам.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, в какие скандалы уже успела попасть российская вакцина "Спутник V".
Также на портале
можно узнать, когда в Украине может появиться отечественный препарат против коронавируса.
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