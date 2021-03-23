logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.03.2021

BTC/USD

55194.47

ETH/USD

1703.24

LTC/USD

187.41

НБУ 23.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Путину сделали прививку от коронавируса: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Путину сделали прививку от коронавируса: подробности

Вакцинация президента России прошла непублично

сегодня, 21:17
Автор:

Вечканова Елена

Третья волна коронавирусной болезни, что накрывает не только Украину, но и весь мир, наконец-то обеспокоила и высшее правительство России. Так, 23 марта стало известно, что прививку против COVID-19 сделал и глава РФ Владимир Путин. Информацию о состоянии российского президента сообщили в издании "РИА Новости".

Путину сделали прививку от коронавируса: подробности

Путин вакцинировался против коронавируса. Фото из открытых источников

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, никаких побочных эффектов после вакцинации у Путина не наблюдается, самочувствие хорошее. Кроме прочего, как сообщил Песков, президент России не будет брать перерывов в работе, а завтра же продолжит выполнение стандартных обязанностей.

При этом вакцинация Путина проходила под ореолом секретности. Владимир Путин отказался от публичных прививок "на камеру", что в Кремле прокомментировали личными предпочтениями политика. Якобы он и без того достаточно много сделал для популяризации вакцинации в стране. Также Песков пошутил, что факту прививания президента придется "поверить на слово".

Также не раскрывается и название препарата, который вводили Путину. Единственная доступная информация — вакцина якобы российского производства. Как объяснил Дмитрий Песков, в Кремле не собираются уточнять, ведь якобы все изготовленные в России препараты являются "абсолютно надежными".

Как известно, ученые РФ на данный момент презентовали уже три вакцины против коронавируса: "ЭпиВакКорона", "Ковивак" и уже скандально известная "Спутник V". К слову, именно последней делается больше всего прививок на территории России. Этот же препарат продают и другим странам.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, в какие скандалы уже успела попасть российская вакцина "Спутник V".

Также на портале можно узнать, когда в Украине может появиться отечественный препарат против коронавируса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20210323/putin-1602552115.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ