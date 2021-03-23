Путину сделали прививку от коронавируса: подробности

Третья волна коронавирусной болезни, что накрывает не только Украину, но и весь мир, наконец-то обеспокоила и высшее правительство России. Так, 23 марта стало известно, что прививку против COVID-19 сделал и глава РФ Владимир Путин. Информацию о состоянии российского президента сообщили в издании "РИА Новости".



Путин вакцинировался против коронавируса. Фото из открытых источников

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, никаких побочных эффектов после вакцинации у Путина не наблюдается, самочувствие хорошее. Кроме прочего, как сообщил Песков, президент России не будет брать перерывов в работе, а завтра же продолжит выполнение стандартных обязанностей.

При этом вакцинация Путина проходила под ореолом секретности. Владимир Путин отказался от публичных прививок "на камеру", что в Кремле прокомментировали личными предпочтениями политика. Якобы он и без того достаточно много сделал для популяризации вакцинации в стране. Также Песков пошутил, что факту прививания президента придется "поверить на слово".

Также не раскрывается и название препарата, который вводили Путину. Единственная доступная информация — вакцина якобы российского производства. Как объяснил Дмитрий Песков, в Кремле не собираются уточнять, ведь якобы все изготовленные в России препараты являются "абсолютно надежными".

Как известно, ученые РФ на данный момент презентовали уже три вакцины против коронавируса: "ЭпиВакКорона", "Ковивак" и уже скандально известная "Спутник V". К слову, именно последней делается больше всего прививок на территории России. Этот же препарат продают и другим странам.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, в какие скандалы уже успела попасть российская вакцина "Спутник V".

Также на портале можно узнать, когда в Украине может появиться отечественный препарат против коронавируса.

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