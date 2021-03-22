Спутник V в череде скандалов: в чем угроза российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина "Спутник V" используется как оружие и уже привела к проблемам в ряде стран. Ситуацию для издания "Комментарии" проанализировали эксперты.

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"Настоящее значение российской вакцины – не лекарство, а оружие Кремля"

Руководитель Агентства международных исследований Игорь Соловей рассказал о том, как и почему российская вакцина пробирается в Латинскую Америку.

"Парагвай заказал и оплатил 500 000 доз российской вакцины "Спутник", мотивируя это критической ситуацией с распространение коронавируса в стране. Но компания-поставщик "Human Vaccines" осуществила поставку первой партии в 4 000 доз, а график остальных поставок до сих пор Парагваю не предоставила", — подчеркивает Игорь Соловей.

По его словам, это типично для российской стороны, которая пускает пыль в глаза своим партнерам, исповедуя принцип "главное ввязаться в драку, а потом посмотрим". А на деле Москва не может обеспечить даже своих граждан вакциной, не говоря о жителей других государств.

"Также этот факт подтверждает настоящее значение российской вакцины – она рассматривается не как лекарство, а как оружие Кремля. Экономическое – чтобы выбить конкурентов (в Парагвай также прибыла и вакцина производства британско-шведской компании AstraZeneca). И идеологическое – чтобы подразнить США в своем "подбрюшье", в Латинской Америке. А также присадить закупившие страны на российский шмурдяк и вечную благодарность властям в Москве", — поясняет эксперт.

Хотя и Парагвай не очень то и против, считает он.

"Эта бедная латиноамериканская страна на международной арене последовательно идет в фарватере России. Например, в декабре 2020 года 63 страны на Генеральной ассамблее ООН поддержали обновленную резолюцию по проблемам милитаризации аннексированного Крыма. Среди прочего в резолюции призывают международное сообщество объединить усилия для деоккупации полуострова. Против проголосовали 17 государств (в том числе и Россия), а Парагвай оказался в группе тех стран, которые тоже подыграли Кремлю, "воздержавшись" при голосовании от четкого ответа на вопрос. Так что ситуация с поставками "Спутника" в Парагвай – демонстрация настоящей цены слова России. И правдивая оценка одного из мировых поставщиков медицинского препарата, — отмечает Игорь Соловей. — А парагвайским властям стоит посмотреть на Словакию, где закупка этого же российского препарата вообще привела к политическому кризису в стране и грозит отставкой премьер-министру".

"Россия достаточно агрессивно "пропихивает" свою вакцину в разные страны"

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов подчеркивает, что Россия достаточно агрессивно "пропихивает" свою вакцину в разные страны. И иногда ей это удается. Правда, последствия для этих стран не всегда приятные.

"Венгрия закупила 2 млн доз "Спутника" еще в прошлом году, что вызвало достаточно болезненную реакцию у оппозиции, у медицинского сообщества. И эта критика неплохо ложится на настроение венгров, которые, согласно опросам, не доверяют китайской и российской вакцинам. 86% хотели бы привиться западными аналогами вакцин. Правда, учитывая, что в Венгрии оппозиция не имеет особой силы, особых проблем у правительства нет. Но есть нюанс. В Евросоюзе, как известно, собирают ввести паспорт вакцинации. Но соответствующие структуры ЕС пока не признали ни "Спутник", ни какую-либо из китайских вакцин. И может получиться так, что венгры, несмотря на нахождение в Шенгенской зоне, не смогут в итоге свободно путешествовать по ЕС", — отмечает Александр Леонов.

Но если это – отложенный кризис, то в той же Словакии кризис из-за российской вакцины приобрел уже системный характер, подчеркивает эксперт.

"Политический кризис в Словакии вызвала закупка российской вакцины, которая, как известно, не одобрена к применению в ЕС. Причем эту закупку премьер Игорь Матович и Минздрав организовали тайно. О ней не знали другие партии, входящие в коалицию. Теперь та на грани развала, а Матович готов подать в отставку за свое решение. То есть, игры с российской вакциной поставили Словакию на грань досрочных выборов, — подчеркивает Александр Леонов. — Ну, а Россия продолжает предпринимать титанические усилия, чтобы продвинуть свою вакцину. И это столь же политический проект, сколько и "Северный поток-2". Деньги для Кремля имеют в данном случае второстепенное значение. Важно "подсадить" на зависимость от сомнительной вакцины как можно больше стран. Попытаться улучшить свой имидж на мировой арене. Хоть покупка "Спутника", как метко выразились представители стран Балтии, сродни финансированию агрессии против Украины".

Ранее сообщалось, что в ВОЗ отреагировали на скандал из-за вакцины AstraZeneca.

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