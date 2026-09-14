Путину скоро придется принимать очень плохие решения: Кремлю выставили роковой счет за войну в Украине

Российская экономика еще не потерпела полного краха, однако Кремль приближается к моменту, когда выбор для Владимира Путина станет все сложнее. Такую оценку выразил экономист Игорь Липсиц, отметив, что из-за затяжной войны против Украины российские власти постепенно исчерпывают доступные финансовые ресурсы.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Игорь Липсиц в интервью Александру Демченко заявил, что "добрых решений" у Путина практически не осталось. По его словам, российскому руководству необходимо финансировать войну, но одновременно оно не желает ее завершать. По мнению Липсица, это все больше сужает простор для маневра.

"Наступает период, когда Путину придется принимать какие-то очень плохие решения, то есть хороших решений у него уже не осталось, резервов у него уже нет, а что-то делать ему надо, потому что войну заканчивать он не хочет", — указывает экономист.

Одним из самых рискованных вариантов специалист назвал использование сбережений населения. Липсиц обратил внимание на значительную концентрацию средств у небольшой части россиян. По его оценке, около 3-5% вкладчиков "Сбербанка" могут контролировать примерно 67 трлн рублей сбережений. Именно поэтому конфискация или ограничение доступа к этим деньгам может создать проблему для Кремля: среди владельцев крупных депозитов есть представители состоятельных слоев, связанных с российской элитой.

Другой путь – это дальнейшее повышение налогов. Однако Липсиц считает, что и этот ресурс практически исчерпан. Еще один вариант – масштабная эмиссия денег, способная ускорить инфляцию и еще больше ухудшить положение малообеспеченных россиян.

" Налоги поднять нельзя, деньги забирать у своих плохо и грозит бунтом ближайшего окружения, выпускать много денег можно, но тогда масса людей перестанет быть просто бедными, а станут нищие, потому что инфляция – это налог для самых бедных, а самые бедные уже тяжело выживают и не понимают, как жить", — указывает Липсиц.

На этом фоне Липсиц назвал еще один возможный шаг Кремля – переход от преимущественно контрактного набора военных к частичной мобилизации. Такой сценарий мог бы уменьшить расходы на привлечение военнослужащих, однако имел бы серьезные социальные и политические последствия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский прямо ответил Трампу по поводу остановки войны.