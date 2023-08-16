В последние дни самочувствие главы Кремля Владимира Путина ощутимо ухудшилось на фоне продолжительного заболевания. Как сообщает Telegram-канал "Генерал СВР", у кремлевского диктатора "наблюдаются серьезные нарушения психического состояния".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В сообщении, размещенном на Генерале СВР, подчеркивают, что российский президент страдает депрессией, иногда ведет себя неадекватно, и об этом знают многие чиновники из президентского окружения.

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"Давать такому человеку возможность принимать судьбоносные, тем более преступные решения — это идиотизм. Путин должен быть отстранен как можно скорее", — утверждают в информации.



Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что лучшие западные врачи следят за здоровьем Путина. Лучшие западные врачи следят за здоровьем российского президента Владимира Путина. Именно поэтому он до сих пор жив, а война продолжается и сейчас. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.



Журналист во время интервью спросил, могут ли в украинской разведке подтвердить слухи, что Путин совсем скоро умрет. И рассказал историю, как еще в нулевые годы генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал СМИ, что Владимир Путин серьезно болен.



Также "Комментарии" писали о том, что Буданов сделал новое заявление о состоянии здоровья Путина. Президент России Владимир Путин испытывает "проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств". Такое заявление во время интервью блогеру Сергею Иванову сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Главный разведчики страны выразил надежду, что российскому диктатору недолго осталось жить.

