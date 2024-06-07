logo

BTC/USD

70775.62

ETH/USD

3779.21

LTC/USD

83.35

USD/UAH

40.80

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путину стало скучно и он посреди своей речи просто «свалил» из зала (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Путину стало скучно и он посреди своей речи просто «свалил» из зала (ВИДЕО)

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину уже просто неинтересно доминировать над аудиторией считает политтехнолог Алексей Голобуцкий

сегодня, 19:21
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Кремлевский диктатор Владимир Путин, выступая на открытии "Петербургского международного экономического форума" внезапно утомился, дочитал свое выступление до ближайшей точки и "свалил", не завершая приветствия, обратил внимание политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Путину стало скучно и он посреди своей речи просто «свалил» из зала (ВИДЕО)

Владимир Путин

По его словам, просто Путину стало скучно.

"Он потерял интерес к процессу осуществления политики, к управлению массами, его уже не цепляют проявления власти над толпой, контроль настроений тысяч, смотрящих на него. Он уже не подпитывается от реакции аудитории. Как видим, он уже настолько утомился, что плюет и на соблюдение надлежащих протокольных формальностей – то, что раньше отрабатывал от и до",
– отметил эксперт.

Впрочем, по его словам, есть также вероятность, что таким образом проявляется категорическое расхождение приоритетов кремлевского диктатора по шкале важности.

"Путин настолько сосредоточен на глобальных и кардинально опасных вещах – на своих угрозах ядерного или ракетного удара по соседям, по Европе, на напряженном торге с исламистами, на провоцировании европейских оплачиваемых лоббистов к реальным беспорядкам, оптимально вооруженным, – что отчитывание обязательного приветствия на Экономический форум опустился где-то за пределы радаров. И внезапно вышло из периметра внимания Путина",
– подчеркнул политтехнолог.

Тем более, добавляет эксперт, Путину прекрасно известно, из какого мусора пришлось на этот раз собирать "уважаемых гостей и зарубежные делегации". То есть, никого хоть крошки влиятельного, договороспособного на Форуме нет, не над кем доминировать, подчеркнул Голобуцкий.

"Возможно, эта идея – "чего это я трачу время перед никем?!" — настолько внезапно сверкнула в путинской черепушке, что он прямо посреди речи свернулся и свалил",
– подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что паранойя Путина растет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PUuHWs4AhXsqcL2dwKxasn7GEUED7MHyzkjEks8KJiDyissiNapGH3bPgWPsauoWl&id=100039960767374
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости