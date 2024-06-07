Путину стало скучно и он посреди своей речи просто «свалил» из зала (ВИДЕО)

Кремлевский диктатор Владимир Путин, выступая на открытии "Петербургского международного экономического форума" внезапно утомился, дочитал свое выступление до ближайшей точки и "свалил", не завершая приветствия, обратил внимание политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Владимир Путин

По его словам, просто Путину стало скучно.

"Он потерял интерес к процессу осуществления политики, к управлению массами, его уже не цепляют проявления власти над толпой, контроль настроений тысяч, смотрящих на него. Он уже не подпитывается от реакции аудитории. Как видим, он уже настолько утомился, что плюет и на соблюдение надлежащих протокольных формальностей – то, что раньше отрабатывал от и до",

– отметил эксперт.

Впрочем, по его словам, есть также вероятность, что таким образом проявляется категорическое расхождение приоритетов кремлевского диктатора по шкале важности.

"Путин настолько сосредоточен на глобальных и кардинально опасных вещах – на своих угрозах ядерного или ракетного удара по соседям, по Европе, на напряженном торге с исламистами, на провоцировании европейских оплачиваемых лоббистов к реальным беспорядкам, оптимально вооруженным, – что отчитывание обязательного приветствия на Экономический форум опустился где-то за пределы радаров. И внезапно вышло из периметра внимания Путина",

– подчеркнул политтехнолог.

Тем более, добавляет эксперт, Путину прекрасно известно, из какого мусора пришлось на этот раз собирать "уважаемых гостей и зарубежные делегации". То есть, никого хоть крошки влиятельного, договороспособного на Форуме нет, не над кем доминировать, подчеркнул Голобуцкий.

"Возможно, эта идея – "чего это я трачу время перед никем?!" — настолько внезапно сверкнула в путинской черепушке, что он прямо посреди речи свернулся и свалил",

– подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что паранойя Путина растет.



