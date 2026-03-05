logo

Путину такое и не снилось: россияне выступили против главной мечты диктатора
commentss НОВОСТИ Все новости

Путину такое и не снилось: россияне выступили против главной мечты диктатора

Доля сторонников продолжения войны уменьшилась до самого низкого уровня за весь период наблюдений

5 марта 2026, 13:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

В России выросло количество граждан, поддерживающих начало мирных переговоров с Украиной. В то же время уровень поддержки продолжения войны среди населения уменьшается и достиг самого низкого показателя за весь период исследований. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром "Левада-Центр".

Путину такое и не снилось: россияне выступили против главной мечты диктатора

Фото: из открытых источников

Согласно данным социологов, сейчас 67% респондентов считают, что России следует начать переговорный процесс с Украиной для урегулирования конфликта. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 6 процентных пунктов, что явилось рекордным значением за все время проведения подобных опросов.

В то же время, доля тех, кто поддерживает продолжение военных действий, наоборот уменьшилась. Пока только 24% опрошенных высказываются за дальнейшее ведение войны. Это самый низкий уровень поддержки такого сценария с момента начала мониторинга общественного мнения.

Исследование также показало, что поддержание мирного урегулирования имеет разные показатели среди отдельных социальных групп. Чаще всего за переговоры выступают женщины — 73%, молодежь до 25 лет — 79%, а также люди со средним образованием или более низким уровнем образования — 73%. Высокий уровень поддержки мирного диалога наблюдается среди менее обеспеченных граждан — от 69% до 71%, жителей сельской местности — 70%, а также среди получающих информацию преимущественно из социальных сетей — 71%.

Большую же склонность к поддержке продолжения войны демонстрируют мужчины — 31%, люди старше 55 лет — 31%, а также респонденты с высшим или профессиональным образованием — 27% и 26% соответственно. Кроме того, среди сторонников дальнейших боевых действий больше состоятельных граждан — 27%, жителей Москвы — 42%, а также получающих новости с телевидения или российских видеоплатформ — 30–31%.  

Как уже писали "Комментарии", глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к продолжению переговоров по завершению войны в Украине, но при этом выразил обеспокоенность тем, что такие переговоры якобы часто используются как "прикрытие" для действий Соединенных Штатов.



