Путіну таке і не снилося: росіяни виступили проти головної мрії диктатора

У Росії зросла кількість громадян, які підтримують початок мирних переговорів з Україною. Водночас рівень підтримки продовження війни серед населення зменшується і досяг найнижчого показника за весь період досліджень. Про це свідчать результати опитування, проведеного аналітичним центром "Левада-Центр".

Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними соціологів, нині 67% респондентів вважають, що Росії варто розпочати переговорний процес з Україною для врегулювання конфлікту. Порівняно з попереднім місяцем цей показник зріс на 6 відсоткових пунктів, що стало рекордним значенням за весь час проведення подібних опитувань.

Водночас частка тих, хто підтримує продовження військових дій, навпаки зменшилася. Наразі лише 24% опитаних висловлюються за подальше ведення війни. Це найнижчий рівень підтримки такого сценарію з моменту початку моніторингу громадської думки.

Дослідження також показало, що підтримка мирного врегулювання має різні показники серед окремих соціальних груп. Найчастіше за переговори виступають жінки — 73%, молодь віком до 25 років — 79%, а також люди із середньою освітою або нижчим рівнем освіти — 73%. Високий рівень підтримки мирного діалогу спостерігається серед менш забезпечених громадян — від 69% до 71%, мешканців сільської місцевості — 70%, а також серед тих, хто отримує інформацію переважно із соціальних мереж — 71%.

Натомість більшу схильність до підтримки продовження війни демонструють чоловіки — 31%, люди віком старше 55 років — 31%, а також респонденти з вищою або професійною освітою — 27% та 26% відповідно. Крім того, серед прихильників подальших бойових дій більше заможних громадян — 27%, жителів Москви — 42%, а також тих, хто отримує новини з телебачення чи російських відеоплатформ — 30–31%.

Як вже писали "Коментарі", глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив про готовність Москви до продовження переговорів щодо завершення війни в Україні, але при цьому висловив занепокоєння тим, що такі переговори нібито часто використовуються як "прикриття" для дій Сполучених Штатів.