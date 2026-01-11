Путину точно не понравится: какие вещи начал делать Трамп

Президент США Дональд Трамп снова обижен на российского диктатора Владимира Путина и активно занимается перехватом и задержанием танкеров российского "теневого флота". По словам профессора Манхеттенского университета Игоря Айзенберга, такие действия не случайны и имеют политическую подоплеку.

Трамп усиливает давление на Путина из-за задержания танкеров теневого флота РФ. Фото из открытых источников

Профессор Айзенберг в эфире "Эспрессо" отметил, что Путину не нравятся шаги США по перехвату кораблей теневого флота РФ, связанного с Венесуэлой.

"В настоящее время все эти задержания связаны с Венесуэлой. Впрочем, можно ожидать двух интересных вещей. Во-первых, понятно, что Трамп обижен на Путина, как это бывало раньше. Поэтому он делает вещи, которые Путину точно не понравятся. Можно ожидать, что Трамп продолжит это делать", — пояснил Айзенберг.

По его словам, на деятельность российского теневого флота также следует обратить и Европе, ведь большая доля российского экспорта нефти проходит через Балтийское море. По мнению Айзенберга, это создает потенциальную возможность для европейских стран НАТО последовать примеру США и тоже начать задержание российских судов.

"Если США начинают что-то делать, тогда и европейцы это тоже делают. Так было со всеми поставляемыми в Украину видами вооружения. Для меня интересно, будут ли европейские страны НАТО задерживать танкеры российского теневого флота в Балтийском море, потому что большинство экспорта нефти РФ идет именно оттуда", — отметил Айзенберг.

