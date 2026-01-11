logo_ukra

Путіну точно не сподобається: які речі почав робити Трамп
НОВИНИ

Путіну точно не сподобається: які речі почав робити Трамп

Дональд Трамп продовжує затримувати танкери, які пов'язанні з "тіньовим флотом" РФ.

11 січня 2026, 17:30
Автор:
Slava Kot

Президент США  Дональд Трамп знову ображений на російського диктатора Володимира Путіна й активно займається перехопленням та затриманням танкерів російського "тіньового флоту". За словами професора Мангеттенського університету Ігоря Айзенберга, такі дії не випадкові й мають політичне підґрунтя.

Путіну точно не сподобається: які речі почав робити Трамп

Трамп посилює тиск на Путіна через затримання танкерів тіньового флоту РФ. Фото з відкритих джерел

Професор Айзенберг в ефірі "Еспресо" зауважив, що Путіну не подобаються кроки США щодо перехоплення кораблів тіньового флоту РФ, який пов’язаний з Венесуелою.

"На даний час всі ці затримання повʼязані з Венесуелою. Втім, можна очікувати двох цікавих речей. По-перше, зрозуміло, що Трамп ображений на Путіна, як це бувало раніше. Тому, він робить речі, які Путіну точно не сподобаються. Можна очікувати, що Трамп продовжить це робити", — пояснив Айзенберг.

За його словами, на діяльність російського тіньового флоту також варто звернути і Європі, адже велика частка російського експорту нафти проходить через Балтійське море. На думку Айзенберга, це створює потенційну можливість для європейських країн НАТО наслідувати приклад США і теж почати затримання російських суден.

"Якщо США починають щось робити, тоді і європейці це теж роблять. Так було з усіма видами озброєння, які постачались в Україну. Для мене цікаво, чи будуть європейські країни НАТО затримувати танкери російського тіньового флоту у Балтійському морі, бо більшість експорту нафти РФ йде саме звідти", — зауважив Айзенберг.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін не дарма боїться. На Заході натякають на несподіваний варіант майбутнього для очільника Кремля.

Також "Коментарі" писали, що на російському ТБ про це мовчать. Що сталося на війні Росії проти України.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
