Путіну точно не сподобається: які речі почав робити Трамп

Президент США Дональд Трамп знову ображений на російського диктатора Володимира Путіна й активно займається перехопленням та затриманням танкерів російського "тіньового флоту". За словами професора Мангеттенського університету Ігоря Айзенберга, такі дії не випадкові й мають політичне підґрунтя.

Трамп посилює тиск на Путіна через затримання танкерів тіньового флоту РФ. Фото з відкритих джерел

Професор Айзенберг в ефірі "Еспресо" зауважив, що Путіну не подобаються кроки США щодо перехоплення кораблів тіньового флоту РФ, який пов’язаний з Венесуелою.

"На даний час всі ці затримання повʼязані з Венесуелою. Втім, можна очікувати двох цікавих речей. По-перше, зрозуміло, що Трамп ображений на Путіна, як це бувало раніше. Тому, він робить речі, які Путіну точно не сподобаються. Можна очікувати, що Трамп продовжить це робити", — пояснив Айзенберг.

За його словами, на діяльність російського тіньового флоту також варто звернути і Європі, адже велика частка російського експорту нафти проходить через Балтійське море. На думку Айзенберга, це створює потенційну можливість для європейських країн НАТО наслідувати приклад США і теж почати затримання російських суден.

"Якщо США починають щось робити, тоді і європейці це теж роблять. Так було з усіма видами озброєння, які постачались в Україну. Для мене цікаво, чи будуть європейські країни НАТО затримувати танкери російського тіньового флоту у Балтійському морі, бо більшість експорту нафти РФ йде саме звідти", — зауважив Айзенберг.

