Путину уже безразлично, кто победит на выборах президента США

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ безразлично – победит на выборах президента США Дональд Трамп или Джо Байден.

Путин высказался о выборах в США. Фото из открытых источников

Путин считает, что после выборов политика США по отношению к России не изменится. При этом российский диктатор заявил, что если новая администрация США будет руководствоваться американскими национальными интересами, то отношения между Москвой и Вашингтоном могут улучшиться.

В то же время Путин заявил, что США помогают Киеву якобы для того, чтобы сохранить свое геополитическое влияние, а не потому, что беспокоятся о судьбе Украины.

Также российский диктатор ответил, угрожала ли РФ немецкому канцлеру Олафу Шольцу из-за поставок оружия Украине. Он сказал, что Москва якобы не угрожает лидерам стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что одной из его стратегических задач является трансформация украинской армии в высокотехнологичную армию, в которой бойцы будут максимально обеспечены технологиями, что поможет иметь не только преимущество над врагом, но и главное — сохранить жизнь наших воинов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский дважды за последнюю неделю раскритиковал президента США Джо Байдена и сообщил, что просил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пообщаться с Дональдом Трампом перед голосованием Конгресса за выделение помощи ВСУ. Соответствующие заявления Владимира Зеленского могут свидетельствовать, что Киев ожидает победы Трампа на предстоящих президентских выборах в США.