Путину врут о ситуации в Курской области: к чему это может привести

В Курской области происходит на первый взгляд странная ситуация, говорит военный политолог Виктор Андрусив. По его словам, военные расширяют зону контроля в Курской области, а диктатор Владимир Путин принципиально не опрокидывает силы с фронта на спасение "исконных земель". При чем отправляют "попало", которое несет колоссальные потери, добавил эксперт.

Владимир Путин

"Ответ на это очень прост – Путину врут. Я не раз писал, что российская коррупция – наш лучший союзник. Сейчас это прямо кейс на ладони – ложь на всех уровнях. Это хорошие новости", – говорит Андрусив.

Кроме того, он подвел промежуточные итоги операции ВСУ в Курской области. По его мнению, командование ВСУ проявило стратегический гений, совершив удар в совершенно неожиданном месте и застав врага врасплох.

"Великие стратегические резервы" орков оказались ипсо и мифом. 10-й день они не могут взыскать силы для организации фронта и сдерживания нашего прорыва", — отметил эксперт.

При этом, по его словам, российское командование до сих пор пытается понять, где находятся наши войска.

"Это же насколько все плохо с разведкой", — добавил эксперт.

По его словам, Курская операция явилась мощным информационным ударом по режиму Путина. При этом он добавил, что истерика российских блоггеров и общественные настроения создают негативный фон для мобилизации и поддержки продолжения "СВО".

При этом, как говорит Андрусив, большое количество пленных – это отличные новости для наших ребят. К сожалению, до этого соотношение было от 1 до 5 не в нашу пользу.

Кроме того, политолог отмечает, что Курской операцией уничтожен сценарий заморозки по линии фронта. Проведённая операция убрала с повестки дня предложения Путина и Китая о старте переговоров после заморозки по линии фронта.

Впрочем, по словам эксперта, есть и определенные риски – Путин будет вынужден проводить мобилизацию или снимать с фронта бригады для выбивания нас из Курской области. Сейчас для него это стратегический вопрос. Новая мобилизация усложняет ситуацию для Украины, но и для Путина тоже. Кроме того, Андрусив говорит, что есть риск обвала фронта в другом месте из-за чрезмерной концентрации сил в Курской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , скоро ли будет проведен обмен пленными в формате "всех на всех".



