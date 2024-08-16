Путину врут о ситуации в Курской области: к чему это может привести

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Ткачик Олеся
В Курской области происходит на первый взгляд странная ситуация, говорит военный политолог Виктор Андрусив. По его словам, военные расширяют зону контроля в Курской области, а диктатор Владимир Путин принципиально не опрокидывает силы с фронта на спасение "исконных земель". При чем отправляют "попало", которое несет колоссальные потери, добавил эксперт.
Владимир Путин
Кроме того, он подвел промежуточные итоги операции ВСУ в Курской области. По его мнению, командование ВСУ проявило стратегический гений, совершив удар в совершенно неожиданном месте и застав врага врасплох.
При этом, по его словам, российское командование до сих пор пытается понять, где находятся наши войска.
По его словам, Курская операция явилась мощным информационным ударом по режиму Путина. При этом он добавил, что истерика российских блоггеров и общественные настроения создают негативный фон для мобилизации и поддержки продолжения "СВО".
При этом, как говорит Андрусив, большое количество пленных – это отличные новости для наших ребят. К сожалению, до этого соотношение было от 1 до 5 не в нашу пользу.
Кроме того, политолог отмечает, что Курской операцией уничтожен сценарий заморозки по линии фронта. Проведённая операция убрала с повестки дня предложения Путина и Китая о старте переговоров после заморозки по линии фронта.
Впрочем, по словам эксперта, есть и определенные риски – Путин будет вынужден проводить мобилизацию или снимать с фронта бригады для выбивания нас из Курской области. Сейчас для него это стратегический вопрос. Новая мобилизация усложняет ситуацию для Украины, но и для Путина тоже. Кроме того, Андрусив говорит, что есть риск обвала фронта в другом месте из-за чрезмерной концентрации сил в Курской области.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , скоро ли будет проведен обмен пленными в формате "всех на всех".
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