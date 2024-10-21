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Путин получит ужасный сценарий в войне: кто может стать союзником Украины

Если Южная Корея отправит в Украину оружие, то Путин получит ужасный сценарий, которого не ожидал

21 октября 2024, 18:02
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Ткачик Олеся

Привлечение Россией северокорейских военнослужащих к войне в Украине может стать серьезной ошибкой для Владимира Путина, считает зритель издания Bild Альберт Линк. В частности, он сообщил, что Министерство иностранных дел Южной Кореи уже выразило протест против таких действий, вызвав российского посла в Сеуле. По мнению Линка, Путин рискует столкнуться с новым мощным оппонентом – Южной Кореей.

Путин получит ужасный сценарий в войне: кто может стать союзником Украины

Владимир Путин

"Ужасный сценарий для Путина: Южная Корея, которая до сих пор поддерживала Украину только гумдопомощью и касками, реагирует на вступление Ким Чен Ына в войну — и отправляет Украине оружие. Маленькая Южная Корея (только чуть больше Австрии) — одна из крупнейших армий мира из примерно 3,6 млн. солдат (500 000 активных, 3,1 млн. в резерве)", — отмечает Линк.

По его словам, Южная Корея имеет развитый оборонно-промышленный комплекс и использует оружие по стандартам НАТО. К 2027 году страна планирует стать четвертым по величине экспортером оружия в мире, уступая только США, России и Франции.

Если Южная Корея предоставит Украине оружие, это, по словам Линка, существенно повлияет на ход войны.

При этом российский оппозиционный журналист Иван Яковина в Феейсбуке отметил, что Украине сейчас важно обратиться в Южную Корею за помощью, особенно в сфере электроники и микрочипов. Вооруженные силы Украины фактически выполняют работу южнокорейской армии, сдерживая силы Северной Кореи.

Эксперт также выразил мнение, что европейским странам следует разрешить переправку северокорейских военнопленных в Южную Корею, поскольку там может возникнуть значительный поток пленных. По его словам, ситуация крайне тревожна: Северная Корея стала участницей величайшего вооруженного конфликта в Европе после Второй мировой войны. Необходимы радикальные меры, чтобы остановить этот прецедент, добавил Яковина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Зеленского объяснили, почему Запад закрывает глаза на то, что КНДР помогает РФ в войне против Украины и предоставляет своих военных.




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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/ukraine-krieg-hat-putin-wegen-nordkorea-soldaten-einen-neuen-feind-67160bd5a0e636753eda6875
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