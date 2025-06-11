ПВО не справилась: в РФ прилет в стратегически важный объект

В ночь на 11 июня украинские беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области РФ. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах.

Тамбовский пороховой завод в России. Фото из открытых источников

По сообщениям местных жителей в пабликах, в небе над Котовском прозвучало не менее 15 взрывов. В городе звучали сирены воздушной тревоги.

Официальная информация о масштабах повреждений или пострадавших в результате инцидента в настоящее время отсутствует. Россияне традиционно рапортуют, что все цели удалось сбить ПВО.

Стоит отметить, Тамбовский пороховой завод – одно из крупнейших предприятий, которое специализируется на производстве боеприпасов и пороха для стрелкового оружия, артиллерийских систем, гранатометов, минометов и танковых снарядов. Завод также производит компоненты взрывчатых веществ, в частности нитроцеллюлозу и колоксилин. С марта 2023 года предприятие находится под санкциями.

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