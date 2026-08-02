Пылают НПЗ и аэродром с Ту-95: в Саратове и Энгельсе прогремели мощные взрывы

В ночь на 2 августа Саратовская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. Мощные взрывы прогремели в Саратове и соседнем Энгельсе, после чего вспыхнули масштабные пожары. По сообщениям российских источников и мониторинговых каналов, под удар могли попасть Саратовский нефтеперерабатывающий завод, промышленная зона и военный аэродром, на котором базируется стратегическая авиация РФ.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Об атаке на Саратовскую область первыми сообщили местные жители, слышавшие серию взрывов и публиковавшие видео с густыми столбами дыма. Мониторинговый проект Exilenova предположил, что целью стал Саратовский НПЗ, а также район аэродрома в Энгельсе. Там же размещены стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые Россия регулярно использует для ракетных ударов по Украине.

Российское издание Astra также сообщило о возгорании в Саратове и Энгельсе, подтвердив, что пожары начались после взрывов.

"В результате атаки БПЛА повреждение гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы", — заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Впоследствии мониторинговые ресурсы сообщили, что из-за работы российской противовоздушной обороны обломки или сбитый беспилотник привели к возгоранию многоэтажного жилого дома. Позже аналитический проект Falcon Insight заявил о подтвержденном поражении Саратовского НПЗ. По его данным, повреждения могли получить несколько ключевых производственных установок, в частности, установки каталитического риформинга, изомеризации и первичной переработки нефти. Один из крупнейших очагов пожара мог возникнуть в районе факельной установки предприятия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мощных взрывах в России от Таганрога до Удмуртии: российские города накрыло дымом после атаки.