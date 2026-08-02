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Палають НПЗ та аеродром з Ту-95: у Саратові та Енгельсі пролунали потужні вибухи

У Саратові та Енгельсі пролунали вибухи. Повідомляють про ураження НПЗ та атаки на авіабазу Ту-95 і Ту-160

2 серпня 2026, 07:20
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Slava Kot

У ніч на 2 серпня Саратовська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. Потужні вибухи пролунали в Саратові та сусідньому Енгельсі, після чого спалахнули масштабні пожежі. За повідомленнями російських джерел і моніторингових каналів, під удар могли потрапити Саратовський нафтопереробний завод, промислова зона та військовий аеродром, де базується стратегічна авіація РФ.

Палають НПЗ та аеродром з Ту-95: у Саратові та Енгельсі пролунали потужні вибухи

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Про атаку на Саратовську область першими повідомили місцеві жителі, які чули серію вибухів і публікували відео з густими стовпами диму. Моніторинговий проєкт Exilenova+ припустив, що ціллю став Саратовський НПЗ, а також район аеродрому в Енгельсі. Саме там розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, які Росія регулярно використовує для ракетних ударів по Україні.

Російське видання Astra також повідомило про займання в Саратові та Енгельсі, підтвердивши, що пожежі почалися після вибухів. 

"Внаслідок атаки БПЛА є пошкодження цивільної інфраструктури у Саратові та Енгельсі. На місці працюють усі оперативні служби", — заявив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

Згодом моніторингові ресурси повідомили, що через роботу російської протиповітряної оборони уламки або збитий безпілотник спричинили займання багатоповерхового житлового будинку. Пізніше аналітичний проєкт Falcon Insight заявив про підтверджене ураження Саратовського НПЗ. За його даними, пошкодження могли отримати кілька ключових виробничих установок, зокрема установки каталітичного риформінгу, ізомеризації та первинної переробки нафти. Один із найбільших осередків пожежі міг виникнути в районі факельної установки підприємства.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про потужні вибухи в Росії від Таганрога до Удмуртії: російські міста накрило димом після атаки.



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