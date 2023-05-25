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"Рабство для российских детей": в Госдуме РФ зарегистрировали соответствующий законопроект

Российских детей хотят привлекать к общественно-полезному труду. Соответствующие поправки в закон "Об образовании в РФ" внесли несколько депутатов

сегодня, 10:00
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Рабство для российских детей": в Госдуме РФ зарегистрировали соответствующий законопроект

Русских детей будут привлекать к общественно-полезному труду. Фото из открытых источников

Такое заявление сделала председатель комитета Госдумы РФ по образованию, один из авторов законопроекта, Ольга Казакова.


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"Данный закон предлагает учащимся не наблюдать за трудом, а быть его создателями. С нового: дети в обязательном порядке должны участвовать в общественно-полезной деятельности. Это высадка деревьев и цветов на пришкольной территории, помощь в библиотеке, музее, классном кабинете или оформлении школьной площадки, — отметила председатель комитета Госдумы РФ по образованию.

Таким образом, по убеждению Казакова, принятие данного закона позволит осовременить школьную программу по труду. А молодое поколение будет формировать правильное отношение к целенаправленной деятельности. При этом такие занятия будут отличаться в зависимости от состояния здоровья и возрастных особенностей ребенка.

"Урок труда должен так и называться "Урок труда" и рождать умения, которые понадобятся в жизни, в профессии, в быту", — добавила Казакова.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Бойня на школьной линейке в России: 11-классник едва не зарезал одноклассницу во время торжественной части Неприятный инцидент произошел в России на Волгоградщине. Там школьник публично приставил нож к горлу одноклассницы и пытался ее убить.

Напомним, "Комментарии" писали, — В Госдуме России предложили отправлять на войну в Украину бездомных собак . В Госдуме РФ выдвинули предложение обучать бродячих собак "разным навыкам" и отправлять их на фронт.

Читайте на сайте "Комментарии", — Как живут дети в прифронтовых зонах Украины: история Димы из Ямполя . Несмотря на ежедневную опасность, отсутствие надлежащих условий жизни и близость к боевым действиям и линии разграничения, в селах Донбасса продолжают жить семьи с детьми



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