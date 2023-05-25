Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.



Русских детей будут привлекать к общественно-полезному труду. Фото из открытых источников

Такое заявление сделала председатель комитета Госдумы РФ по образованию, один из авторов законопроекта, Ольга Казакова.

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"Данный закон предлагает учащимся не наблюдать за трудом, а быть его создателями. С нового: дети в обязательном порядке должны участвовать в общественно-полезной деятельности. Это высадка деревьев и цветов на пришкольной территории, помощь в библиотеке, музее, классном кабинете или оформлении школьной площадки, — отметила председатель комитета Госдумы РФ по образованию.

Таким образом, по убеждению Казакова, принятие данного закона позволит осовременить школьную программу по труду. А молодое поколение будет формировать правильное отношение к целенаправленной деятельности. При этом такие занятия будут отличаться в зависимости от состояния здоровья и возрастных особенностей ребенка.

"Урок труда должен так и называться "Урок труда" и рождать умения, которые понадобятся в жизни, в профессии, в быту", — добавила Казакова.

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