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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.
Русских детей будут привлекать к общественно-полезному труду. Фото из открытых источников
Такое заявление сделала председатель комитета Госдумы РФ по образованию, один из авторов законопроекта, Ольга Казакова.
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Таким образом, по убеждению Казакова, принятие данного закона позволит осовременить школьную программу по труду. А молодое поколение будет формировать правильное отношение к целенаправленной деятельности. При этом такие занятия будут отличаться в зависимости от состояния здоровья и возрастных особенностей ребенка.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Бойня на школьной линейке в России: 11-классник едва не зарезал одноклассницу во время торжественной части Неприятный инцидент произошел в России на Волгоградщине. Там школьник публично приставил нож к горлу одноклассницы и пытался ее убить.
Напомним, "Комментарии" писали, — В Госдуме России предложили отправлять на войну в Украину бездомных собак . В Госдуме РФ выдвинули предложение обучать бродячих собак "разным навыкам" и отправлять их на фронт.
Читайте на сайте "Комментарии", — Как живут дети в прифронтовых зонах Украины: история Димы из Ямполя . Несмотря на ежедневную опасность, отсутствие надлежащих условий жизни и близость к боевым действиям и линии разграничения, в селах Донбасса продолжают жить семьи с детьми
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