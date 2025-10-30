Ради этого прекратят бои: Путин зовет журналистов на фронт, чтоб посмотреть на блокаду ВСУ

Министерство обороны России заявило, что получило от президента РФ Владимира Путина распоряжение разрешить свободный доступ украинским и иностранным журналистам в районы Покровска, Мирнограда и Купянска, где, по утверждению Москвы, украинские войска оказались в блокаде.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

В заявлении отмечается, что российское командование вроде бы готово временно приостановить боевые действия на 5–6 часов, чтобы создать коридоры для безопасного въезда и выезда представителей медиа.

Также уверяется, что в ходе этого процесса будут обеспечены условия безопасности, как для журналистов, так и для военных РФ.

"Министерство обороны РФ получило приказ верховного главнокомандующего обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, в том числе и украинских, в случае обращения в командование ВСУ для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске (Покровск), Димитрове (Мирноград) и Купянске", — говорится в сообщении российского.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пресс-секретарь МИД Георгий Тихий ответил на заявление Путина и призвал журналистов не верить диктатору. "Откровенно говоря, я не рекомендую журналистам доверять каким-либо предложениям Путина относительно "коридоров" в зоне боевых действий. Я собственными глазами видел, чем заканчиваются такие предложения — 29 августа 2014 года в Иловайске. Единственная цель Путина — затягивание войны. И он никогда не придерживался ни одного из своих обещаний. преступления из-за российских провокаций против журналистов. Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия.