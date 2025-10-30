Ради этого прекратят бои: Путин зовет журналистов на фронт, чтоб посмотреть на блокаду ВСУ

Рубрики
Лиля Воробьева
Министерство обороны России заявило, что получило от президента РФ Владимира Путина распоряжение разрешить свободный доступ украинским и иностранным журналистам в районы Покровска, Мирнограда и Купянска, где, по утверждению Москвы, украинские войска оказались в блокаде.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
В заявлении отмечается, что российское командование вроде бы готово временно приостановить боевые действия на 5–6 часов, чтобы создать коридоры для безопасного въезда и выезда представителей медиа.
Также уверяется, что в ходе этого процесса будут обеспечены условия безопасности, как для журналистов, так и для военных РФ.
"Министерство обороны РФ получило приказ верховного главнокомандующего обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, в том числе и украинских, в случае обращения в командование ВСУ для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске (Покровск), Димитрове (Мирноград) и Купянске", — говорится в сообщении российского.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пресс-секретарь МИД Георгий Тихий ответил на заявление Путина и призвал журналистов не верить диктатору.