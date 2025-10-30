Заради цього припинять бої: Путін кличе журналістів на фронт, щоб подивитися на блокаду ЗСУ

Міністерство оборони Росії заявило, що отримало від президента РФ Володимира Путіна розпорядження дозволити вільний доступ українським та іноземним журналістам до районів Покровська, Мирнограда і Куп’янська, де, за твердженням Москви, українські війська опинилися в блокаді.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Про це повідомило російське оборонне відомство.

У заяві наголошується, що російське командування начебто готове тимчасово призупинити бойові дії на 5–6 годин, аби створити коридори для безпечного в’їзду та виїзду представників медіа.

Також запевняється, що під час цього процесу будуть забезпечені умови безпеки як для журналістів, так і для військових РФ.

"Міністерство оборони РФ отримало наказ верховного головнокомандувача забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, зокрема й українських, у разі звернення до командування ЗСУ для відвідування районів блокування українських військ у Красноармійську (Покровськ), Димитрові (Мирноград) та Куп’янську", — йдеться у повідомленні російського міністерства.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що речник МЗС Георгій Тихий відповів на заяву Путіна та закликав журналістів не вірити диктатору. "Відверто кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, чим закінчуються такі пропозиції – 29 серпня 2014 року в Іловайську. Єдина мета Путіна – затягування війни. І він ніколи не дотримувався жодної зі своїх обіцянок про припинення вогню. Не допомагайте йому виправдовувати свої злочини через російські провокації проти журналістів. Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та юридичні наслідки. Ми уважно стежимо за цим", — заявив речник МЗС України.