Заради цього припинять бої: Путін кличе журналістів на фронт, щоб подивитися на блокаду ЗСУ

Лиля Воробьева
Міністерство оборони Росії заявило, що отримало від президента РФ Володимира Путіна розпорядження дозволити вільний доступ українським та іноземним журналістам до районів Покровська, Мирнограда і Куп’янська, де, за твердженням Москви, українські війська опинилися в блокаді.
Володимир Путін (фото з відкритих джерел)
Про це повідомило російське оборонне відомство.
У заяві наголошується, що російське командування начебто готове тимчасово призупинити бойові дії на 5–6 годин, аби створити коридори для безпечного в’їзду та виїзду представників медіа.
Також запевняється, що під час цього процесу будуть забезпечені умови безпеки як для журналістів, так і для військових РФ.
"Міністерство оборони РФ отримало наказ верховного головнокомандувача забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, зокрема й українських, у разі звернення до командування ЗСУ для відвідування районів блокування українських військ у Красноармійську (Покровськ), Димитрові (Мирноград) та Куп’янську", — йдеться у повідомленні російського міністерства.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що речник МЗС Георгій Тихий відповів на заяву Путіна та закликав журналістів не вірити диктатору.