Российская Радиостанция Судного дня передала два новых загадочных сигнала: что известно

В России снова активизировалась одна из самых загадочных радиостанций в мире УВБ-76, более известная как "Жужжалка" или "Радиостанция Судного дня". 27 октября она передала два новых зашифрованных сообщения, продолжая цепь таинственных трансляций, которые продолжаются уже более 40 лет.

Радиостанция Судного дня передала новые сигналы. Фото иллюстративное

Последние сигналы Радиостанция Судного дня, зафиксированные радиолюбителями, звучали так:

1. "НЖТИ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030"

2. "НЖТИ 6534 БЛОХОШРИ 7934 0510"

По-прежнему эти фразы не поддаются расшифровке. Все сообщения передаются через голосовые объявления, в которых дикторы произносят буквы и цифры с помощью российского фонетического алфавита – "Николай, Женя, Татьяна, Иван", образующий код "НЖТИ".

Все остальное время "Жужжалка" транслирует монотонное жужжание, повторяющееся десятки раз в минуту. Именно этот звук и дал станции ее неофициальное название.

Радиостанция УВБ-76 впервые появилась в эфире в конце 1970-х годов, а ее постоянное жужжание впервые заметили в 1982 году. С 1990-х оно время от времени прерывается короткими голосовыми фрагментами, в том числе сериями цифр, имен или случайных слов.

С этого времени вокруг станции родилось теорий и мифов. Ее сигнал слышен на всех континентах, а источник вещания возможно расположен под Санкт-Петербургом или в Подмосковном Поварове.

Несмотря на десятилетия наблюдений, назначение "Жужжалки" остается неизвестным. Среди наиболее распространенных версий:

— военные коды – станцию используют для передачи закодированных сообщений российским воинским частям;

— радиолокационная калибровка – жужжание помогает настраивать радары;

— система "Мертвой руки" – УВБ-76 может быть частью советской системы "Периметр". Она должна была гарантировать автоматический ядерный ответный удар, если руководство России будет уничтожено.

Интересно, что некоторые сообщения "Жужжалки" звучали в символические периоды. К примеру, во время телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 19 мая станция передала слова "БЛЕФОПУФ" и "БОЛТАНКА".

Специалисты отмечают, что для поддержки такого сигнала нужна огромная мощность тысячи мегаватт, что подтверждает военный или правительственный уровень станции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлый раз "Радиостанция Судного дня" передавала сигналы в сентябре этого года.