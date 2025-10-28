Російська Радіостанція Судного дня передала два нові загадкові сигнали: що відомо

У Росії знову активізувалася одна з найзагадковіших радіостанцій у світі УВБ-76, більш відома як "Жужалка" або "Радіостанція Судного дня". 27 жовтня вона передала два нових зашифрованих повідомлення, продовжуючи ланцюг таємничих трансляцій, які тривають уже понад 40 років.

Радіостанція Судного дня передала нові сигнали. Фото ілюстративне

Останні сигнали Радіостанція Судного дня, зафіксовані радіоаматорами, звучали так:

1. "НЖТІ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030"

2. "НЖТІ 6534 БЛОХОШРІ 7934 0510"

Як і раніше, ці фрази не піддаються розшифруванню. Усі повідомлення передаються через голосові оголошення, у яких диктори вимовляють літери й цифри за допомогою російського фонетичного алфавіту — "Николай, Женя, Татьяна, Иван", що утворює код "НЖТІ".

Увесь інший час "Жужалка" транслює монотонне дзижчання, що повторюється десятки разів на хвилину. Саме цей звук і дав станції її неофіційну назву.

Радіостанція УВБ-76 вперше з’явилася в ефірі наприкінці 1970-х років, а її постійне дзижчання вперше помітили у 1982 році. З 1990-х воно час від часу переривається короткими голосовими фрагментами, зокрема серіями цифр, імен або випадкових слів.

З того часу навколо станції народилось теорій і міфів. Її сигнал чути на всіх континентах, а джерело мовлення можливо розташоване під Санкт-Петербургом або в підмосковному Поварово.

Попри десятиліття спостережень, призначення "Жужалки" залишається невідомим. Серед найпоширеніших версій:

- військові коди — станцію використовують для передачі закодованих повідомлень російським військовим частинам;

- радіолокаційне калібрування — дзижчання допомагає налаштовувати радари;

- система "Мертвої руки" — УВБ-76 може бути частиною радянської системи "Периметр". Вона мала гарантувати автоматичний ядерний удар у відповідь, якщо керівництво Росії буде знищене.

Цікаво, що деякі повідомлення "Жужжалки" лунали у символічні періоди. Наприклад, під час телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Путіна 19 травня станція передала слова "БЛЕФОПУФ" і "БОЛТАНКА".

Фахівці зазначають, що для підтримки такого сигналу потрібна величезна потужність, тисячі мегаватів, що підтверджує військовий або урядовий рівень станції.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що минулого разу "Радіостанція Судного дня" передавала сигнали у вересні цього року.