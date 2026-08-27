Радиостанция "Судного дня" выдала рекордный эфир после визита главы ЦРУ в РФ

Российская коротковолновая станция "УВБ-76", известная как "радио Судного дня", 27 августа передала рекордное за длительное время количество зашифрованных сообщений. Всплеск активности был зафиксирован вскоре после тайного визита в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Радиостанция "Судного дня" выдала в эфир рекордное количество сообщений после визита главы ЦРУ в Москву

Согласно журналу наблюдений за станцией, в течение четверга "УВБ-76" вышла в эфир 25 раз. Это один из самых высоких показателей как минимум за последние 20 месяцев. Последний раз аналогичное количество сообщений фиксировали 12 февраля 2025 года, то есть на следующий день после первых телефонных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина после инаугурации президента США.

Среди переданных станцией кодовых слов были "Подголосок", "Кумотом", "Преступление", "Рекорд", "Днестр" и "Святоцвет". Сами сообщения не содержат объяснения их назначения, поэтому установить, связана ли активизация с конкретными политическими или военными событиями, невозможно.

В то же время всплеск эфира совпал с важными событиями вокруг войны России против Украины. По данным западных медиа, Рэтклифф во время визита в Москву мог передать российской стороне предупреждение о возможных действиях против НАТО. Параллельно западные разведки оценивают риск дальнейшей эскалации войны.

"Радио Судного дня" работает на частоте 4625 кГц еще с советских времен. Ее точное назначение официально не раскрыто. Радиолюбители предполагают, что станция может быть связана с российскими военными или разведывательными структурами. Именно поэтому вокруг нее возникли многочисленные версии, от военной связи до систем стратегического управления.

Однако само название "радио Судного дня" в значительной степени происходит от конспирологических предположений. Нет подтвержденных доказательств, что каждая активизация УВБ-76 означает подготовку России к ядерному удару или масштабной войне. Несмотря на это, подобные радиостанции могут использоваться для передачи зашифрованных сообщений. В частности, это подтверждали американские правоохранители по делу российских агентов-нелегалов, задержанных в США в 2010 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Радио Судного дня" транслировало серию зловещих сигналов после падения ракеты в Польше.