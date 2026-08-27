Радіостанція "Судного дня" видала рекордний ефір після візиту глави ЦРУ до РФ

Російська короткохвильова станція "УВБ-76", відома як "радіо Судного дня", 27 серпня передала рекордну за тривалий час кількість зашифрованих повідомлень. Сплеск активності зафіксували невдовзі після таємного візиту до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа.

Радіостанція "Судного дня" видала в ефір рекордну кількість повідомлень після візиту глави ЦРУ до Москви

Згідно з журналом спостережень за станцією, протягом четверга "УВБ-76" вийшла в ефір 25 разів. Це один з найвищих показників щонайменше за останні 20 місяців. Востаннє аналогічну кількість повідомлень фіксували 12 лютого 2025 року, тобто наступного дня після перших телефонних переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна після інавгурації президента США.

Серед переданих станцією кодових слів були "Підголосок", "Кумотом", "Злочин", "Рекорд", "Дністер" та "Святоцвіт". Самі повідомлення не містять пояснення їхнього призначення, тому встановити, чи пов’язана активізація з конкретними політичними або військовими подіями, неможливо.

Водночас сплеск ефіру збігся в часі з важливими подіями навколо війни Росії проти України. За даними західних медіа, Реткліфф під час візиту до Москви міг передати російській стороні попередження щодо можливих дій проти НАТО. Паралельно західні розвідки оцінюють ризик подальшої ескалації війни.

"Радіо Судного дня" працює на частоті 4625 кГц ще з радянських часів. Її точне призначення офіційно не розкрито. Радіоаматори припускають, що станція може бути пов’язана з російськими військовими або розвідувальними структурами. Саме через це навколо неї виникли численні версії, від військового зв’язку до систем стратегічного управління.

Однак сама назва "радіо Судного дня" значною мірою походить від конспірологічних припущень. Немає підтверджених доказів, що кожна активізація "УВБ-76" означає підготовку Росії до ядерного удару чи масштабної війни. Попри це, подібні номерні радіостанції можуть використовуватися для передачі зашифрованих повідомлень. Зокрема, це підтверджували американські правоохоронці у справі російських агентів-нелегалів, затриманих у США у 2010 році.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "Радіо Судного дня" транслювало серію зловісних сигналів після падіння ракети у Польщі.