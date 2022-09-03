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Рамзан Кадыров уходит? Странное обращение лидера Чечни (ВИДЕО)

Главный чеченец России записал удивительное видео

сегодня, 18:23
Автор:

Slava Kot
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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в Telegram, что планирует взять "неопределенный и длительный" перерыв должности.

Рамзан Кадыров уходит? Странное обращение лидера Чечни (ВИДЕО)

Рамзан Кадыров уходит? Странное обращение лидера Чечни. Фото из открытых источников

45-летний Кадыров правит по территории Чечни железной рукой начиная с 2007 года и является лидером этого российского региона. Речь чеченец начал с традиционного исламского приветствия, а дальше сообщил, что он долгожитель среди всех председателей субъектов, то есть 15 лет руководит Чечней. Потом зачитал поговорку о гостях и сказал:

Мое время уже тоже пришло, пока меня не выгнали – говорит лидер Чеченской республики в составе РФ Рамзан Кадыров.

Далее он продолжил говорить, что уже стал стариком и постарается вовремя уйти. Всю речь Кадыров говорил в характерном для него стиле, постоянно повторяя слово "дон".

Однако непонятно, что именно подразумевает Кадыров.

Мировые медиа различные организации по правам человека неоднократно обвиняли чеченского лидера Рамзана Кадырова в неоднократных нарушениях прав человека, в частности прав людей, которых власть "заподозрила" в гомосексуальности.

Во время войны в Украине члены его чеченских подразделений сражаются вместе с регулярными российскими войсками.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что власть оккупированных территорий делает из чеченского авторитарного лидера героя. Так, один из чиновников оккупированной Луганской области Леонид Пасечник передал Кадырову звание "героя". В ответ Пасечник также получил награду. Им оказался орден Ахмата Кадырова. Награда названа в честь отца Рамзана Кадырова, являвшегося первым президентом Чечни в составе РФ.

Также, издание "Комментарии" писал, что лидер Чечни готов предать президента Российской Федерации Владимира Путина.



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Источник: https://t.me/uniannet/70714
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