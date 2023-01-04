Раненый "в задницу" пригрозил Макрону и Франции

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин направил письмо и обломок снаряда, который вытащили из его ягодицы, президенту Франции Эммануэлю Макрону. Это письмо на имя французского посла в Российской Федерации раненый разослал также российским СМИ, пишут "Комментарии".



Экс-глава Роскосмоса направил президенту Франции осколок из своей ягодицы

Рогозин заявил, что его во время празднования дня рождения в оккупированном Донецке ранили из французской гаубицы Caesar. Жалуется, что "получил "тяжелое ранение" в плечо из снаряда, "выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar". И жалуется на то, что едва не стал "недвижимым инвалидом" или вообще не распрощался с жизнью.

Самоназначенный "военный консультант" назвал Францию "одним из самых кровожадных государств в Европе". По словам Рогозина, Франция "подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством вроде правительства Виши, которое обслуживало самые низкие инстинкты гитлеровцев". Не обошлось в письме и без упоминаний "французского оружия и французских наемников", убивших на Донбассе "сотни людей".

"Господин посол, творящий Франция, что вы делаете в конфликте, который разожгли между славянскими народами западные политики? Надеюсь, Вы понимаете меру своей личной ответственности за эти убийства! Вы же чрезвычайный и полномочный представитель Пятой Республики, Вам и отвечать ", – говорится в письме.

Раненый "космонавт" также пригрозил Парижу: "никто не уйдет от ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО на Донбассе".

Как писали "Комментарии", 23 декабря 2022 года, получившего ранение в Донецке, эксглаву Роскосмоса Дмитрия Рогозина оперативно доставили в Москву, потому что медикам в донецком госпитале так и не удалось извлечь из его тела осколки снарядов. Говорят, врачи в Донецке и Ростове-на-Дону "не решились делать операцию раненому Рогозину из-за ее сложности".

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