В 2026 году расходы на содержание российского диктатора Владимира Путина и его администрации снова возрастут и обойдутся российским налогоплательщикам дороже. Об этом сообщает The Moscow Times.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Согласно данным, на статью "функционирования президента и его администрации" предусмотрено 32,917 млрд рублей. Это в среднем 2,74 млрд рублей в месяц, 633 млн рублей в неделю или около 90 млн рублей в день.

По сравнению с текущим годом, когда эти расходы составляли 30,926 млрд. рублей, содержание Путина подорожает почти на 2 млрд. рублей. Эта сумма превышает годовые бюджеты беднейших регионов России – 28,8 млрд рублей в Калмыкии и 24,2 млрд рублей в Еврейском автономном округе.

Кроме того, в 2027 году финансирование Путина и его администрации увеличится еще на 809 млн рублей – до 33,726 млрд. А в 2028 году расходы вырастут на дополнительные 906 млн рублей и составят 34,632 млрд рублей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что любовница Путина безумно богатеет войной. Алина Кабаева, которую в России часто называют "первой леди в тени", уже более пятнадцати лет остается частью ближайшего окружения медиаимперии Кремля. Она получает сотни миллионов рублей от "Национальной медиа группы" — холдинга, подконтрольного друзьям Владимира Путина, который превратил федеральные телеканалы в мощный пропагандистский инструмент и в то же время сделал Кабаеву одной из самых богатых женщин страны.

Карьера Кабаевой в медиа-бизнесе началась в 2008 году, когда она возглавила общественный совет "Национальной медиа группы". Тогда каналы холдинга еще выглядели более или менее независимыми: на РЕН ТВ выходила программа "Неделя с Марианной Максимовской", а на "Пятом канале" — "Открытая студия" с Никой Стрижак.



